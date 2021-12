Duté cukroví: Zapomenutá delikatesa našich babiček vhodná pro nešiky a šetřílky

Původní recepty, které pekly nejen naše babičky, ale dokonce už naše prababičky byly jednoduché, laciné, a ještě ke všemu hrály chutěmi! Některé druhy jsou inspirativní a mohou rozšířit váš běžný repertoár vánočního pečení. Napečte si duté cukroví.

Vaši sváteční vánoční tabuli mohou zpestřit již zapomenuté, avšak chuťově nepřekonatelné druhy cukroví. Vyzkoušejte nové, avšak léty ověřené recepty. Uvidíte, že to nebude nuda!

Podvodnice

Co budete potřebovat:

400 g hladké mouky

300 g másla (nejlépe Hera)

20 g droždí

6 lžic teplého mléka

moučkový cukr na obalení

Postup přípravy:

Droždí smíchejte s mlékem a přidejte hladkou mouku s máslem. Z této směsi vyrobte těsto. Vezměte větší hrnec nebo velkou mísu, do které napusťte studenou vodu a těsto do ní ponořte. Nechte ho ponořené kynout 24 hodin. Po vykynutí těsto vyjměte z vody a ukrajujte z něj plátečky, které postupně vyválejte na pomoučněném válu. Potom vykrajovátky vykrajujte tvary, které se vám líbí. Vhodnější jsou spíše menší formičky, které tvoří drobné cukroví. Pečící plech vyložte pečicím papírem a poládejte na něj jednotlivé kousky cukroví. Pečte v předehřáté troubě při 180 °C dozlatova. Podvodnice při pečení nádherně vykynou. Ještě horké je vsypte do mísy s moučkovým cukrem a opatrně je obalte. S vykynutým těstem pracujte stejně jako s lineckým těstem. Podvodnice jsou nejlepší za 4 až 5 dní po upečení.

Podvodnice jsou nejlepší za 4 až 5 dní po upečení. Zdroj: profimedia.cz

Nafoukanci do formiček ob babičky z jižních Čech

Co budete potřebovat:

100 g hladké mouky

120 g másla

250 g moučkového cukru

120 g ořechů

0,5 kávové lžičky jedlé sody

Postup přípravy:

Na kuchyňský vál vysypte moučkový cukr, mouku, sodu a přidejte pomleté ořechy. Společně s máslem vše zpracujte v polotuhé těsto. Nechte jej chvilku v chladu (ne v ledničce, zbytečně moc by ztuhlo) odpočinout. Následně uždibujte malé kousky, které postupně vtlačujte do připravených formiček.

Naplněné formičky vyskládejte na pekáč a dejte péct do vyhřáté trouby na 150 °C na dobu cca 20 minut a pečte dorůžova. Kdybyste cukroví pekli na vyšší stupeň, mohlo by se zevnitř slepit a nešlo by vám vyjmout z formiček. Po upečení můžete každý kousek postříkat čokoládou, nebo jen pocukrovat.

Následně uždibujte malé kousky, které postupně vtlačujte do připravených formiček. Zdroj: profimedia.cz

Žloutkové cukroví s amoniem

Co budete potřebovat:

5 žloutků

250 g moučkového cukru

5 g amonia

75 g hladké mouky

Vykrajovátky vykrajujte tvary, které se vám líbí. Zdroj: profimedia.cz

Postup přípravy:

V předvečer pečení smíchejte žloutky, moučkový cukr a amonium a nechte tuto směs do rána odpočinout. Druhý den přidejte do směsi moučkový cukr a hladkou mouku, krásně se vám vše spojí v hladké těsto. Poté těsto nechte chvíli v chladnu. Když je ztuhlé, vyválejte je na válu na placku o výšce cca 0,5 cm a můžete začít vykrajovat různé tvary cukroví. Na plech vyložený pečicím papírem vkládejte vykrojené kousky a vložte do vyhřáté trouby na 160 °C. Pečte zvolna, až bude cukroví růžové.

