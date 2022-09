Dýně jako ananas: Skvělý retro recept našich babiček

Možná už jste od babičky slyšeli, že se dříve často připravovaly kompoty ve stylu á la ananas, ale nevíte jak na to. Poradíme vám, jak z obyčejného dýňového kompotu získat tuto exotickou pochoutku.

Zapomeňte na jahodový, meruňkový nebo švestkový kompot a pusťte se do něčeho lahodnějšího a originálnějšího. Stačí si koupit dýni, jejíž sezóna právě startuje, a připravit si lahodný dýňový kompot á la ananas.

Dýni můžete zavařit na spoustu způsobů Zdroj: Elena Veselova / Shutterstock.com

Dýně je oblíbenou podzimní vitaminovou bombou

Dýně je velmi oblíbená a zdravá podzimní záležitost, která se vyskytuje v kuchyni nejedné hospodyňky. Zaměřte se tedy na zdravé vlastnosti, kterými oplývá. Dýně posiluje imunitu, uklidňuje nervy, pomáhá správné činnosti srdce, snižuje hladinu tuků, podporuje správnou funkci slinivky, ulevuje při chorobách ledvin, působí močopudně a v neposlední řadě detoxikuje organismus. Také pomáhá při revmatismu a dně.

Připravte si dýňový kompot á la ananas. Zdroj: foto76 / Shutterstock.com

Dvě možnosti přípravy dýňového kompotu á la ananas

Varianta s ananasovým aroma

V první variantě smíchejte kilo očištěné a na kostičky nakrájené dýně, půl litru vody a 250 gramů cukru. Přidejte lžičku kyseliny citrónové a dvě lžičky ananasového aroma a dobře promíchejte. Za stálého míchání přiveďte k varu a povařte, než začne dýně sklovatět. Jde asi o půlhodinku. Pak odeberte pěnu a kompot dejte do sklenic, které neplňte až po okraj, ale nechte od víčka tak centimetr místa. Sklenice uzavřete víčkem, obraťte dnem vzhůru a nechte dvacet minut stát na víčku.

Varianta s ananasovým džusem

Pokud se vám recept nezdá, přinášíme vám ho v další variantě, která pro vás bude třeba vhodnější. Svařte litr vody se 400 gramy cukru. Do cukernatého roztoku vložte kilo oloupané a nakrájené dýně a tři minuty vařte. Pak dýni vyndejte a narovnejte do sklenic. Do nálevu přidejte 250 ml ananasového džusu a zalijte jím dýně ve sklenici. Sklenici zavíčkujte. Dejte do zavařovacího hrnce a zalijte vodou do poloviny výšky sklenic. Kompot zavařujte při teplotě 85 °C cca 20 minut.

Pokud nemáte rádi dýni, můžete stejným způsobem připravit například broskvový kompot, který na vás dýchne kouzlo dětství u babičky.

