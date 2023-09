Sezóna dýní startuje a vy si možná lámete hlavu, co s těmi giganty, které máte na zahrádce, budete dělat. Dýňová polévka je klasika, co ale takhle zkusit využít dýni na pečení? Poradíme vám skvělý recept na dýňovou bábovku, kterou připravovaly už naše babičky.

Z dýně se dají v kuchyni vykouzlit doslova zázraky. Kromě polévky si můžete z dýně připravit například také noky, salát nebo dokonce upéct bábovku! Už naše babičky věděly, že bábovka z dýně patří mezi delikatesy. Je tedy na čase tento starý recept oprášit.

Na to, jak upéct dýňovou bábovku, se podívejte ve videu od Kitchen Confidante

na YouTube:

Zdroj: Youtube

Recept na dýňovou bábovku s ořechy

Na dýňovou bábovku s ořechy budete potřebovat 120 g dýně hokaido, jednu větší mrkev, 120 g hladké špaldové mouky, půl prášku do pečiva, 3 vejce, 50 ml mléka, 2 lžíce oleje, 2 lžíce medu a špetku soli.

close info Isifa.com zoom_in Z dýně můžete upéct lahodné moučníky

Začněte tak, že si dýni a mrkev nastrouháte najemno. Přidáte nasekané ořechy, žloutky, mléko, med, olej a mouku smíchanou s práškem do pečiva. Vše pečlivě promícháte, aby se všechny ingredience spojily. K bílkům následně přidejte špetku soli, vyšlehejte tuhý sníh a lehce ho zapracujte do těsta.

Nalijte do bábovkové formy, kterou si důkladně vymažete a vysypete moukou. Poté dejte bábovku do vyhřáté trouby a pečte při teplotě 180 °C asi 35 minut. Po vyndání nechte vychladnout, vyklopte opatrně z formy a můžete začít hodovat.

Pozor! Dýně jsou smrtící pro ježky

close info Shutterstock.com / DimaSid zoom_in Dýně nikdy nevyhazujte do volné přírody. Pokud ji objeví ježek, může to s ním špatně skončit.

Žádné zbytky dýně nepatří do přírody. Měli byste totiž vědět, že dýně jsou smrtící pro ježky. Nikdy je tedy nevyhazujte do volné přírody, kde by je mohla tato roztomilá a užitečná zvířata objevit. Poté, co by je ježek pozřel, mohl by dostat průjem a hrozila by mu dehydratace. Ježci navíc po konzumaci dýní ztrácejí váhu a je pak pro ně velmi obtížné přežít zimní spánek.



Zdroj: www.pardubickydenik.cz, mamapecedoma.com