Dýně jsou klasika podzimní sezóny. Děti je vydlabávají podle americké tradice, kuchaři z nich vaří. Okrasné dýně vám do domu přinesou úžasnou podzimní atmosféru. Znáte ale recept, který dělaly naše babičky? Tato výtečná hořčice je jednoduchá na přípravu a chutná skvěle.

Dýně nejsou pouze fantastická podzimní dekorace. Je výborná i na talíři a dá se udělat na miliony způsobů. Dýňové polévky jsou podzimní klasika, skvěle chutná i dýňový koláč, zkuste zapéct dýni jen tak v troubě, či připravit ji s těstovinami. Výborné jsou také dýňové omáčky, naše babičky dýně zavařovaly a v neposlední řadě z nich dělaly vynikající hořčici.

Skvělý recept na dýňovou hořčici najdete na Youtube videu z kanálu Masala Of India:

Zdroj: Youtube

Cesta dýně do Evropy

Věděli jste ale, že cesta dýně do Evropy byla velmi složitá?

Přibližně 5000 let před naším letopočtem začala být pěstována ve Střední Americe. Indiáni ji měli velmi v oblibě, protože jim dodávala všechny potřebné živiny. S příjezdem kolonizátorů se dýně dostala i do Evropy, ale prakticky se neujala. Pro Evropany byla velmi hořká. Svou dobrou pověst si vydobyla až v půlce 19. století.

Výtečná dýňová hořčice

Jak tedy připravit dýňovou hořčici? Vezměte si cibuli a osmahněte ji dozlatova na pánvi v oleji. Toho vám postačí dvě lžíce. Nakrájejte si máslovou či Hokkaido dýni na kostky. Máslovou oloupejte, Hokkaido můžete použít i se slupkou. Společně se dvěma bobkovými listy a dvěma lžícemi s hořčičnými semínky dejte do hrnce. Zalijte vývarem a duste pod pokličkou 15-20 minut.

close info Profimedia zoom_in Duste pod pokličkou asi 20 minut.

Od pokličky k mixéru

Nyní se můžete od hrnce přesunout k mixéru. Dýni společně s kořením a vývarem vyndejte z hrnce. Vložte do mixéru. Přidejte šťávu vymačkanou z jedné poloviny citronu, lžičku dijonské hořčice a špetku pepře. Pokud máte rádi muškátový oříšek, můžete přidat i ten. Směs rozmixujte dohladka.

close info Profimedia zoom_in Směs rozmixujte, aby byla pěkně hladká.

Můžete servírovat

Zavařená ve spíži vám vydrží nejméně rok. Po otevření ji skladujte v lednici a snězte ji do dvou až tří týdnů. Podávat ji můžete se steakem, sekanou, karbanátky, ale je výborná i jen tak s chlebem. Pokud patříte k modernějším lidem a vyznavačům mexické kuchyně, neváhejte ji dát i na tacos.

