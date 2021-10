Dýňová semínka: Jak je upravit, abyste je už nikdy nemuseli kupovat v obchodě

Nastává čas dozrávání dýní, tím pádem i jejich zpracování. Nevyhazujte semínka z dýní! Upražte si je tak, že už nebudete chtít jiná!

Jakmile dozrávají dýně, nastává pro nás trošku smutné období. Nenávratně se loučíme s létem a připravujeme se na přicházející chlad a mlhy. Ale i s tímto nadcházejícím obdobím je spojeno mnoho hezkých věcí, které nám mlhy a zimu zpříjemní.

Jednou z nich může být dlabání dýní. Ať už za účelem Halloweenu, který si už i u nás vydobyl své místo, nebo za účelem přípravy kompotu a jiných pochutin. Každopádně! Dýňová semínka si tentokrát uschovejte a zkuste si je upražit, nebudete litovat!

Dýňové strašidlo je hotové během chvilky. Zdroj: Alliance Images / Shutterstock.com

Dýňová semínka a naše zdraví

Možná se to nezdá, ale dýňová semínka jsou velkým kladným kouzelníkem pro naše zdraví. Obsahují například velké množství minerálů a stopových prvků - manganu, hořčíku, zinku nebo železa. Nakopnou náš imunitní systém, ochrání nás před srdečním selháním a vysokým krevním tlakem, dokonce po nich budeme lépe spát.

Semínka, jaká jsou ta nej?

Pokud chcete semínka pražit, z dýně vybírejte menší a střední kousky, ale komu nevadí, že větší semínka budou tvrdší, neřešte to a vydlabejte je všechna bez přebírání.

Tykev olejná (Cucurbita pepo var. oleifera) se pěstuje pro svá bezslupková semena. Zdroj: Profimedia

Také záleží na tom, jakou dýni doma máte. Většina odrůd obsahuje semínka bílá, ta mají slupku, ale existují i dýně, ve kterých naleznete semínka již „oloupaná“. Tyto bezslupkové druhy se pěstují výhradně kvůli semenům a dužina této dýně není moc chutná.

Semínka z obou typů dýní jsou chuťově rozdílná. Bezslupková mají příjemnější chuť, která se podobá oříškům.

Semínka se slupkou je třeba nejdříve zbavit dužiny tak, že je opláchnete ve vodě a usušíte promnutím v utěrce. Pak je nasucho opražte na pánvi, nechte vychladnout a pomocí malého ostrého špičatého nožíku vylouskejte.

Dýňová semínka můžete přidat také třeba do domácího kváskového chleba. Zdroj: Autor: Maya Shustov / Shuttershock

Na počátku bylo…vaření

Bezslupková semínka z tykve olejné (anebo semena z jiné dýně, zbavená slupek) nasypte do hrnce. Na jeden hrnek semínek přidejte do hrnce dva hrnky vody a dvě lžíce soli. Do rendlíku přilijte i jednu lžíci olivového oleje. Povařte cca 10 minut. Během vaření přidejte do hrnce ještě jednu lžíci oleje a libovolně ochuťte. Po požadované době sceďte.

Dále nastupuje…trouba

Troubu si nastavte na 200 °C. Na plech položte pečicí papír, rozprostřete semínka a z trouby vytáhněte po asi 20 minutách. A víte co se říká: „Každá trouba peče jinak.“ Průběžně na semínka koukejte, ať se vám nesežehnou. V posledních minutách je dobré semínka promíchat.

Na co všechno dýňová semínka

Pokud semínka nechcete uzobávat večer u televize, lze je připravit bez koření a poslouží vám do spousty dalších receptů. Saláty, polévky nebo chleba? Proč ne. Jeden takový povedený chléb si zkuste připravit, překvapí vás svou lahodnou chutí.

Dýňový polévka - lehká, levná, výživná. Zdroj: Aniela Straszewska/Shutterstock.com

Kváskový dýňový chleba

Smíchejte 20 g kvásku se 150 g vody a přidejte 150 g žitné mouky. Překryjte utěrkou a nechte pracovat, těsto by mělo zdvojnásobit svůj objem. Do připraveného rozkvasu dejte 340 ml vody a promíchejte. Dále vmíchejte hrst nastrouhané dýně, poté 350 g celozrnné mouky, 30 g dýňových semínek, 10 g soli, lžíci kmínu nebo chlebového koření a vypracujte těsto.

Formu na chléb si vymažte, vysypte moukou a těsto do formy nalijte. Hoďte přes chléb utěrku a nechte stát 3 hodinky v teple. Navrch poházejte dýňová semínka na ozdobu a vložte do trouby, kterou jste nastavili na 250 °C a pečte 15 minut. Snižte teplotu na 180 stupňů a z trouby vyndejte cca po 40 minutách (vy svou troubu znáte, musíte se řídit podle sebe). Mňam...

