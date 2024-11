Nevaříte z dýně právě kvůli tomu, jak složitě se loupe? S hokaido dýní můžete tento problém hodit za hlavu. Na rozdíl od jiných druhů ji totiž vůbec loupat nemusíte. Stačí ji důkladně omýt, nastrouhat a máte hotový základ pro rychlé a chutné dýňové placky.

Hokaido je královna mezi dýněmi. Její slupka je jemná a při vaření krásně změkne, takže ji můžete použít celou bez loupání. Díky tomu ušetříte čas a zároveň pokrmu dodáte více chuti i živin. Při přípravě placek stačí dýni dobře omýt, nastrouhat a smíchat s vajíčkem. Můžete přidat trochu mouky nebo ji úplně vynechat, pokud chcete čistě zeleninovou variantu.

Podívejte se na video recept z YT tvorby kanálu Vaříme s Mozkem – Dýňové placičky, dýňové bramboráky

Zdroj: Youtube

Máte rádi výraznější chutě? Přidejte do těsta česnek nebo muškátový oříšek. A pokud chcete placky opravdu pozvednout, zkuste přidat špetku rozmarýnu nebo chilli pro pikantnější tón. S kořením si můžete hrát podle nálady, dýňové placky jsou skvěle univerzální a přizpůsobí se tomu, co máte doma nebo na co máte chuť.

Bezlepková varianta

Pokud máte chuť na bezlepkovou variantu dýňových placek, existuje hned několik možností, jak na to. Můžete pšeničnou mouku nahradit bezlepkovou, třeba rýžovou, kukuřičnou nebo pohankovou, které dodají plackám trochu jinou chuť i strukturu.

Pohanková mouka přidá jemně oříškový nádech, zatímco rýžová mouka zachová neutrální chuť a jemnou konzistenci. Další variantou je úplně vynechat mouku a placky připravit pouze ze zeleniny. Nastrouhaná hokaido dýně, trochu cukety, mrkve nebo brambor, a vajíčko na spojení vytvoří směs, kterou stačí ochutit kořením a osmažit nebo upéct.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Hokaido dýně je oblíbená právě proto, že ji nemusíte loupat. Její slupka je jemná a při vaření krásně změkne, takže ji můžete použít celou.

Pánev nebo trouba

Samotné smažení nebo pečení můžete upravit podle toho, jestli se chcete pustit do klasických smažených placek, nebo chcete zdravější alternativu. Na pánvi získáte krásně křupavý povrch, a pokud zvolíte olivový nebo kokosový olej, dodáte plackám i zajímavou chuť. Pro lehčí variantu lze placky upéct v troubě na plechu, jen je potřeba jemně potřít povrch olejem, aby zůstaly hezky šťavnaté.

Hotové placky si pak můžete vychutnat na různé způsoby. Skvěle se hodí jako příloha k masu nebo jako hlavní jídlo, třeba s jogurtovým dipem, který vytvoří dokonalou chuťovou rovnováhu. A pokud hledáte inspiraci na zajímavou svačinu nebo lehký oběd, dýňové placky s trochou čerstvého salátu nebo sýrem na vrchu vytvoří krásně barevný a lákavý talíř.

