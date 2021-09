Jak udělat dýňový kompot, který chutná jako ananas, možná i mnohem lépe

Dýňový kompot buď milujete nebo nenávidíte. Jeho specifická chuť totiž nevyhovuje úplně každému. Zkuste ho posunout na další úroveň. Vytvořte si domácí dýňový kompot à la ananas.

„Ovoce zavařené ve sladkém, obvykle ochuceném nálevu, podávané jako dezert." To je definice kompotu. Pochutiny, bez nichž nebyl nedělní oběd u babičky kompletní. Jeho historie sahá až do středověku, kdy lidé zavařovali nadbytek úrody s cílem zachovat ji co nejdéle. Název je odvozen z latinského slova compositus, což znamená směs. V pozdním středověku se kompot podával jako poslední chod slavnostní večeře. Během renesance se konzumoval vychlazený. Protože neobsahoval mléko, dostal se do židovských domácností v celé Evropě. Dnes ho najdeme v kuchařkách Německa, Holandska, Belgie, Francie, Polska, Slovenska i Česka.

Kompoty jsou neodmyslitelnou součástí spižíren. Zdroj: Profimedia.cz

Kompot a živiny

Mnoho výživových odborníků před kompoty varuje. Obsahují prý příliš mnoho cukru a žádné živiny. To však není zcela pravda. Kompoty podporují trávení, jsou zdrojem vlákniny a obsahují méně kalorií než klasické koláče, buchty nebo jiné dezerty. Zavařené ovoce je navíc skvělým zdrojem minerálů, jako jsou draslík nebo jód. Jedinou jejich nevýhodou je, že mají malý obsah vitamínu C. A co s přidaným cukrem? „Lidé s menší fyzickou aktivitou by se měli zaměřit na denní dobu, kdy cukry přijmou. Když si dají dávku v ranních či dopoledních hodinách, s největší pravděpodobností získanou energii spálí přirozeným pohybem,“ konstatuje odborná garantka výživy společnosti Bonavita Michaela Ryglová.

Dokonalý kompot

Aby se kompot povedl, dýně by měla být zralá a pevná. Zavařovací dobu počítejte od okamžiku, kdy teploměr ukáže 85 °C. Dejte si pozor, aby se sklenice v zavařovacím hrnci nebo v troubě nedotýkaly, mohly by prasknout.

Dýňový kompot může být skvělým vlastnoručním dárkem ze zahrady. Zdroj: Bildagentur Zoonar GmbH / Shutterstock.com

Dýňový kompot à la ananas

Na dýňový kompot, který chutná jako ananasový, budete potřebovat 3 kg dýně, 750 g cukru krystal, 1 velký ananasový kompot, několik hřebíčků, vanilku podle chuti a 3 lžičky kyseliny citronové nebo citronové šťávy. Dýni oloupejte a zbavte dužiny s jadérky. Nakrájejte ji na kostičky a vložte ji s ostatními přísadami do hrnce. Zalijte vodou a nechte ji 2 hodiny odpočinout. Po uplynutí doporučené doby ji svařte dosklovata. Kompotem naplňte čisté sklenice, uzavřete víčky a sterilizujte 20 minut při 85 °C.

