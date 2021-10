Vynikající dýňový štrúdl: Je rychlejší a ještě lahodnější než jablkový

Říjen je měsícem dýní, proto není divu, že na ně můžete narazit na každém kroku. Neváhejte tedy a pokud si nepěstujete vlastní na zahrádce, vyrazte na farmářský trh a nějakou tu oranžovou krasavici si zakupte. Jedná se totiž o sezónní záležitost, tak abyste možnost připravit z ní zajímavý moučník, nepromeškali.

Dýňová polévka, rizoto, teplý podzimní salát. Co ale takhle dýňový štrúdl? Možná ho neznáte, a je to škoda! Tento moučník je sezónní delikatesou, kterou by měl ochutnat každý milovník dýně.

Proč vlastně vůbec dýni jíst? Protože se jedná o velmi výživnou a nízkokalorickou zeleninu, která přináší našemu tělu spoustu zdravotních benefitů.

Dýně a její zdravotní benefity

Nejčastěji se konzumuje dužina dýně, ale mohou se jíst i listy, semínka nebo slupka. Nejčastěji se u nás pěstuje dýně Hokaido, která je nasládlá a má sytě oranžovou barvu. Jsou z ní skvělé polévky a konzumuje se i se slupkou. Koupit si však můžete i dýni muškátovou, která má tmavě zelenou barvu a její dužina je sytě oranžová. Nezapomeňte na to, že u ní se slupka loupe. Pokud si chcete dopřát něco extra, sáhněte po dýni máslové. Ta chutí připomíná oříšky, má nažloutlou slupku, oranžovou dužinu a tvar hrušky. Poslední dýní, kterou zmíníme, je špagetová. Ta může sloužit jako plnohodnotná náhrada těstovin.

Dýně olejná Zdroj: Profimedia

Než se pustíte do pečení, měli byste vědět, že dýně je zimní příbuznou okurky a melounu. Pochází ze Severní Ameriky, ale pěstuje se zde už více než pět tisíc let. V USA se používají dýně především k vydlabávání na svátek s názvem Halloween. V kuchyni je zase používána na Den díkuvzdání, kdy se z ní peče lahodný koláč.

Dýně má vysoký obsah betakarotenu, proto je skvělé ji jíst předtím, než se jdete slunit. Obsahuje vitamín A, který pomáhá udržovat ostrý zrak, ničí zárodky bakterií a stará se o správnou funkci reprodukčních orgánů. Studie ukázaly, že dýně dokonce snižují riziko rakoviny plic nebo prostaty.

Chuť dýně, kávy a smetany v dokonalé harmonii Zdroj: Elena Veselova / Shutterstock.com

Pojďte si upéct dýňový štrúdl

Suroviny:

1 balení listového těsta

1/2 šálku strouhanky

1 lžícemásla

1/3 šálku cukru krupice

1 sáček vanilkového cukru

1 lžíce citronové šťávy

1/2 lžičky mleté skořice

3 šálky strouhané syrové dýně

Na posypání:

2 lžíce moučkového cukru

Na potření:

1 ks vejce - rozšlehané

Postup:

Troubu předehřejte na 180 °C. Nastrouhanou dýni dejte do mísy a smíchejte se strouhankou, cukrem, vanilkovým cukrem, citrónovou šťávou a skořicí. Listové těsto rozválejte, potřete rozpuštěným máslem, pokryjte náplní, stočte, konce zahrňte dospod. Závin dejte na plech vyložený pečícím papírem, potřete rozšlehaným vejcem, dejte do trouby a pečte dozlatova 20 - 25 minut. Před podáváním posypte moučkovým cukrem.

Zdroj: www.prostreno.cz, www.blendea.cz, www.vitalia.cz