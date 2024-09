Máte zelných rajčat ke zpracování víc než dost a čatní už vás nudí? Zkuste zpracovat zelená rajčata na sladko. Je z nich skvělý džem!

Zelená rajčata: Je na místě bát se tomatinu?

Také zelená rajčata je možné zpracovat, i když se mnozí obávají jedovatého tomatinu. Možná si vzpomenete, že jste v dětství ochutnali například čatní ze zelených rajčat a nic hrozného se nestalo. Nicméně je jisté, že určitá opatrnost je na místě.

Tepelnou úpravou plodů rajčat je obsah nebezpečného tomatinu značně zredukován, ale malé množství v pokrmech přece jen zůstává. Tehdy už nepředstavuje žádné nebezpečí, především při střídmé konzumaci dospělými osobami.

Zde se můžete podívat na recept na džem ze zelených rajčat, který je jednoduchý, rychlý a nabízí možnost, jak kreativně využít nezralé plody rajčat. Výsledek je sladký a chutný džem neobvyklého původu. Tento příspěvek najdete na YouTube kanálu „simple perrydise life“.

Zdroj: Youtube

Nebojte se, nejde o experiment!

Zatímco rajčata naslano se dokážeme hravě představit v kdejaké kombinaci, se sladkými jídly už je to horší. Proto příprava džemu ze zelených rajačat může představovat až nečekaný zvrat ve vašich kulinářských pokusech. Nejde však o experiment! Prý je to starý recept a měla by ho znát každá správná babička pocházející z jihu Spojených států.

Neobvyklý džem je skutečně sladký i když nezralá rajčata přidají něco na pikantnosti. Navíc jak už to tak u džemů a marmelád bývá, je to recept rychlý, snadný a nenáročný na ingredience. Hotový výrobek se používá stejně jako džem na pečivo, ale také na sušenky a krekry.

Receptů na džem ze zelených rajčata najdete na internetu hned několik. Někdy se zelená rajčtata kombinují navíc i s chilli nebo cibulí.

Jak připravit džem ze zelených rajčat?

Na přípravu budete potřebovat kilo zelených rajčatových plodů. Můžete si je dopředu umýt i nakrájet. Dál nesmí chybět ani hrnek cukru, který přispěje nejen do doslazení, ale také zahuštění. Citrónová šťáva dodá džemu svěží kyselost a zároveň pomáhá při konzervaci. Docela stačí dvě lžíce vymačkané šťávy, které dodají šmrnc i říz, a pak už jen zbývá pořídit balíček pektinu, který zajistí správnou konzistenci.

Rajčata přiveďte k varu na středně velkém žáru a jakmile začnou vřít, snižte teplotu a pokračujte ve vaření asi 10 minut, dokud kousky rajčat zcela nezměknou. V tomto bodě se můžete rozhodnout použít tyčový mixér pro jemnější konzistenci džemu, ale není to nutné.

Do rozvařených rajčat přidejte cukr a pektin. Dobře vše promíchejte a vařte dalších 5-10 minut. Tekutina by měla mírně zhoustnout, ale skutečnou míru zahuštění poznáte až po otestování džemu na talířku nebo studené lžičce.

Citronovou šťávu přidejte až na konec, těsně před tím, než začnete plnit čistě omyté sklenice horkým džemem. Nezapomeňte je hned dobře uzavřít a otočit dnem nahoru. Skladujte jako každý jiný džem a vychutnejte si jej na čerstvém pečivu nebo třeba krekrech.

Zdroje: creativecanning.com, tasteofhome.com