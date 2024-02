Lasagne jsou oblíbeným italským pokrmem známým po celém světě. Ale Emanuel Ridi je dělá tak, aby byly ještě chutnější. Dává do nich tajnou přísadu. A ne jen jednu. Podívejte.

Začněte tím, že si do objemnějšího hrnce přidáte extra panenský olej. Nyní do hrnce přidejte misku nakrájené cibule, celeru a mrkve, aby se zpěnily. Až budete mít zeleninu zpěněnou, přidejte mleté hovězí maso. Mělo by vám stačit 600 gramů. Emanuel Ridi radí, abyste si jej nechali namlít čerstvé, aby vaše lasagne měly větší kvalitu. Dále přidejte k zelenině také 200 gramů mletého vepřového. Společně se zeleninou restujte, než vám maso ztmavne a nevsákne do sebe olej z hrnce. Nyní přidejte dalších 200 gramů vepřového v podobě salsicci. Ta vašemu masu přidá tu pravou chuť. Zamíchejte a počkejte, než se vám salsiccia hezky v hrnci rozpustí.

Video recept na úžasné lasagne od Emanuela Ridiho najdete na Youtube kanále kochen mit:

Zdroj: Youtube

Samé tajné přísady

Nyní přidejte tajnou přísadu, která vaše lasagne elevuje na vrchol kulinařiny. Jedná se o 200 gramů kuřecích jater. Ty vaše ragú zjemní a dodají mu tu správnou a nenapodobitelnou chuť. Směs masa a zeleniny zalijte poctivou dávkou červeného vína. 2 deci vám budou bohatě stačit. Nechte maso pořádně nasáknout vínem a nyní se můžete vrhnout na rajčatový koncentrát. Smíchejte 2 lžíce protlaku s 2 litry vlažné vody a nalijte do hrnce s masem. Přiklopte hrnec pokličkou a nechte vařit dvě a půl hodiny. A připravte se na další tajný trik italského kuchaře. Do ragú přidejte sklenici mléka a nastrouhejte kus muškátového oříšku, aby mělo nezaměnitelné aroma. Už stačí jen osolit a opepřit a můžete se vrhnout na lasagne.

close info Profimedia zoom_in Lasagne od kuchaře Emanuela Ridiho, s několika tajnými přísadami, si naprosto zamilujete.

Vrhněte se na lasagne

Jako první si ohřejte litr mléka a začněte si pomalu rozpouštět kostku másla. Až se vám máslo rozpustí zhruba do tří čtvrtin, začněte k němu přisypávat mouku. Pak začněte míchat pomocí vařečky. Nyní přidejte vaše ohřáté mléko. Mléko musíte lít postupně, a přitom neustále míchat máslo s moukou. Opět se chopte muškátového oříšku a nastrouhejte hojnou dávku pro ochucení lasagní. Přidejte špetku soli a pořádně promíchejte. Kupte si lasagnové karty. Najdete je prakticky v každém obchodě s potravinami. Nejdřív je potřeba lasagne dát vařit do vody. Najděte hranici tak, aby lasagne nebyly úplně rozvařené, ale také aby zároveň nebyly jako křupavější aldente. Až je budete vařit, přidejte do hrnce trochu olivového oleje, aby se vám k sobě nepřilepily. Také si připravte mísu s vodou, do které dáte kostky ledu. Lasagne po spaření dejte do ledové vody. Až budete mít lasagne, máte v podstatě hotovo. Už jen stačí vrstvit lasagne, pasírovaná rajčata a ragú na sebe. Dobrou chuť!

Zdroje: www.fattoincasadabenedetta.it, www.lacucinaitaliana.it