Bleskový nepečený dort ze zakysané smetany a jakéhokoli kompotu

Nepečené dorty jsou rychlé, velmi chutné a osvěžující, a to zejména v létě. Ale i v zimě si rádi připomeneme letní náladu a dáme si chutný dezert. Zakysaná smetana se s ovocným kompotem chuťově skvěle doplňují.

Nepečené dorty jsou v porovnání s pečenými velmi snadné, jediné, co je potřeba, je dostatečné místo v lednici. Nejen že tak získáte vynikající dezert po víkendovém obědě, ale nepečené dorty jsou i zdravou snídaní nebo svačinkou. Dvěma největšími přednosti jsou snadná výroba a lehkost, protože dorty zdaleka nejsou tak sladké jako dorty pečené. A navíc můžete vždycky experimentovat s jiným ovocem. Tři recepty vám nyní přinášíme i my, ale nenechte se jimi svazovat – se zakysanou smetanou funguje skvěle vše a nemusíte se bát ani exotičtějšího ovoce, jako jsou mango nebo třeba fíky.

Nepečený dort je možné vylepšit pečeným korpusem a 'zadělat' pudingem. Zdroj: Profimedia

Mnozí z nás by se mohli domnívat, že nepečené dorty jsou moderní záležitostí, ale to jsme na omylu. Nepečené dorty se zakysanou smetanou byly oblíbené už v kuchyni našich babiček a jsou známé od nepaměti, jelikož kysaná smetana byla vždy pochoutkou, a to i v dobách chudých.

Ovoce navíc ve smetaně parádně vynikne, nemusíte se dělat s korpusem, který je většinou pracný a velmi sladký, a celkově jsou nepečené smetanové dorty mnohem chudší na kalorie i cukr. Ne že by byly přímo dietní, ale jejich konzumací se ani proti dietě příliš neprohřešíte.

Nepečené dorty je možné připravit rovnou do skla. Zdroj: Profimedia

Dort ze „zakysanky“ s kompotovaným ovocem a pudingem

Budeme potřebovat 3 zakysané smetany, 3 vanilkové cukry (poměr je správně zvolen 1:1, takže každou smetanu ochutíme jedním cukrem), 2 kompoty podle chuti, dětské piškoty a puding, nejlépe vanilkový.

Dno formy vymažeme máslem a pro lepší chuť můžeme ještě posypat kakaem, kokosem nebo strouhanou čokoládou. Pak poklademe první vrstvu piškotů, první smetanu a vrstvu ovoce. Opakujeme tak dlouho, dokud není forma plná. Lze také vrstvit rovnou do skleněných misek, v nichž budeme servírovat. Poslední vrstvu pak tvoří piškoty. Šťávu z kompotu nevyléváme, ale zředíme ji vodou a uvaříme z ní puding. Pokud jej nemáte rádi, lze jej vynechat. Puding necháme zchladnout a na závěr jím přelijeme dort, až do krajů formy. Pak necháme přes noc v lednici vychladit.

Mandarinkový dort se zakysanou smetanou

Potřebujeme 4 kelímky zakysané smetany a 4 sáčky vanilkového cukru, dětské piškoty a mandarinkový kompot. Postupujeme stejně jako u prvního receptu, jen puding nepřidáváme. Protože dort nebude tak zpevněn, je lepší nechat jej v ledničce 48 hodin. Před podáváním je možné ještě dochutit pařížskou šlehačkou nebo jen hoblinkami čokolády či vaječným koňakem.

Nepečené dorty jsou rychlé a kaloricky přijatelnější. Zdroj: Profimedia

Smetanový dort pro děti s kondenzovaným mlékem

Toto je tedy již větší kalorická bomba, ale děti sladké kondenzované mléko milují. I zde je recept stejný a přidáváme sem ovoce, protože Salko je ale velmi sladké, je lepší přidat méně sladké ovoce – višně, rybíz nebo maliny.

Budeme potřebovat 500 g zakysané smetany, 300 g kondenzovaného mléka v tubě nebo plechovce, 1 kelímek hustého bílého jogurtu, sáček želatiny, vodu a ovoce podle chuti. Navrch je možné ozdobit třeba želatinovými bonbóny ve tvaru ovoce nebo medvídky.

Nejprve zakysanou smetanu vyšleháme s kondenzovaným mlékem a jogurtem. Mezitím necháme želatinu nabobtnat v troše vody a zahříváním na plameni rozpustíme. Pak ji vmícháme do krému. Vrstvíme do mísy na střídačku s ovocem a kousky želé bonbónů. Navrch ozdobíme ovocem nebo medvídky či bonbóny a necháme přes noc v lednici.

Samozřejmě, že představivosti se meze nekladou, je možné jakkoli ozdobit polevou nebo čokoládou, ale tento lehký dort je nejlepší v co nejjednodušší formě. Skvěle v nepečených dortech fungují také jablka, která je možné spařit nebo svařit se skořicí a cukrem.

Zdroje: pardubice.rozhlas.cz, www.labuznik.cz, primainspirace.cz