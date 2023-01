Fantastický banánový dort bez trouby: Recept, který pobláznil svět

Honí vás mlsná? Nebo máte na cestě návštěvu a nevíte, čím ji pohostit? Vsaďte na tenhle banánový dezert.

Mít doma banány je výhra. Zaprvé jsou docela fajn svačinka, protože jsou syté a dokážou rychle utišit malý hlad. Zároveň obsahují i draslík, který je známý jako ladič dobré nálady. Takže pokud se cítíte někdy unavení, rozmrzelí, smutní nebo dokonce depresivní, dejte si banán. Uvidíte, že při pravidelné konzumaci se budete cítit lépe.

Banány jsou žlutý zázrak

Tenhle žlutý zázrak vám poslouží i jako přírodní lék proti různým neduhům. Věděli jste třeba, že tlumí menstruační bolesti? Nebo že podporuje zdravý spánek, takže ideální večeří pro nespavce a nedobrovolně bdící sovy? Banán je také superpotravinou na lepší trávení, mírní bolesti hlavy a je dokonce vhodný i pro kuřáky na „odvykačce“. Pravidelné pojídání banánů údajně mírní abstinenční příznaky po nikotinu. No není ten banán skvělá věc?

Banán je plný vitaminů a minerálů. Využijte ho i jako dezert. Zdroj: Profimedia

Banán v kuchyni

Banán je dobrý sám o sobě. Ale proč byste ho nemohli povýšit na moučník, zákusek či dezert? Banán můžete rozmixovat s mlékem a vytvořit tak snídaňové smoothie. Zralejší ovoce stačí strčit do mrazáku a hned máte zdravou zmrzlinu. Banán skvěle chutná se sladkým tvarohem, ale vynikne i ve vanilkovém pudinku (obzvlášť, když do něj dáte ještě piškoty pomazané marmeládou).

V současné době však na sociálních sítích frčí jeden úžasný banánový dezert, který potěší mlsouny i návštěvy. Vytvoříte ho ze surovin, které máte běžně doma a pozor – bez trouby. Chcete ho také zkusit? Tady je.

Banány osmažte na pánvi. Zdroj: Profimedia

Bleskový banánový dezert

Připravte si 3 banány. Zbavte je slupky a nakrájejte na větší kusy. Na pánvi rozpalte 20 g másla, přidejte 1,5 lžičky cukru a vše míchejte tak dlouho, až se sladidlo rozpustí a vznikne kompaktnější směs. Na ní pak osmažte banány a poté vypněte sporák.

V míse vyšlehejte 1 celé vejce a 2,5 lžíce cukru. Do vaječné masy přidejte 1 šálek bílého jogurtu a 6 polévkových lžic rostlinného oleje. Do velkého síta dejte 1 šálek proseté hladké mouky, 1,5 lžíce kakaa, 1 balíček jedlé sody a 1 balíček vanilkového cukru. Všechny suché přísady prosejte do vaječné hmoty a šlehejte do té doby, dokud hrudky nezmizí a nevznikne hladké těsto. Máte hotovo?

Kakové těsto pak navrstvěte na osmažené kousky banánů. Zdroj: Profimedia

Už to skoro bude! Cítíte tu vůni?

Zapněte sporák. Dejte na něj pánev s banány a celý její obsah rovnoměrně pokryjte těstem. Banánový dezert zakryjte pokličkou a vařte 15-20 minut. Píchněte do těsta špejlí nebo párátkem a zkontrolujte, jestli se nelepí. Pokud je vše v pořádku, dejte na pánev velký talíř a dezert na něj opatrně překlopte. Banánová buchta je výborná ke kávě, čaji nebo i jen tak.

Náš tip

Víte o tom, že banány jsou přírodní afrodiziakum? Co kdybyste na tuhle banánovou lahůdku pozvali svého přítele? Určitě mu zachutná a odměna vás nemine.

