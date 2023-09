Famózní krémový dort z jogurtu: Každý, kdo ochutná, po vás bude chtít recept

Upéct vynikající dort rozhodně není otázkou desítek ingrediencí, cukrářského umu anebo spousty práce. V Itálii je velmi oblíbený recept na dort z jogurtu, který je bleskurychle hotový a zvládne ho naprosto každý. A stejně tak si jej každý okamžitě zamiluje.

Patříte mezi milovníky krémových dortů? Pak je určitě vaším oblíbeným dezertem cheesecake. Ten je ale, pravda, poněkud náročnější na přípravu. Ať už ho připravujte v pečené či nepečené podobě, vždy vyžaduje poměrně dost času, práce a také ingrediencí. V Itálii se proto osvědčil dort z jogurtu, který je snadno a rychle hotový a možná i vláčnější a chutnější než klasický cheesecake.

Podrobný postup, jak krémový dort s jogurtem připravit, najdete ve videu:

Dokonalá vláčnost díky jogurtu

Přidávání jogurtu do nejrůznějších litých těst není žádnou neznámou. Už naše babičky moc dobře věděly, že přidají-li trochu bílého jogurtu například do těsta na bábovku, bude díky tomu bábovka krásně vláčná a v žádném případě nebude dusivá.

Jogurtový dort si každý zamiluje. Zdroj: Shutterstock

Italský krémový dort pak využívá právě této skvělé vlastnosti jogurtu. Dort je natolik vláčný a jemný, že po rozkrojení připomíná skoro až nepečený dort. A není divu, že je v Itálii natolik populární.

Italský jogurtový dort

Na začátku pečení rozbijte 4 vejce a oddělte žloutky od bílků. Ke žloutkům přidejte 100 gramů krupicového cukru a vyšlehejte je do pěny. Přidejte 400 gramů bílého jogurtu, 50 gramů kukuřičného škrobu a také 1 lžičku prášku do pečiva. Pokud máte rádi výraznější chutě, vmíchejte do těsta ještě kůru z 1 citronu.

Jogurtový dort můžete péct i ve formě na bábovku nebo chlebíček. Zdroj: Billion Photos / Shutterstock

Ze zbylých bílků a špetky soli vyšlehejte pevný sníh a opatrně jej vmíchejte do těsta. Těsto přitom spíše překlápějte namísto zběsilého míchání, aby se bublinky ve sněhu neporušily a těsto bylo krásně nadýchané. Nakonec jej nalijte do vymazané a moukou vysypané dortové formy, případně můžete použít i třeba formu na bábovku, a dejte dort péct do trouby vyhřáté na 170 stupňů Celsia na 45-50 minut. Pečte dort ve spodní části trouby. Hotový dort nechte zcela vychladnout, vyndejte ho z formy, poprašte moučkovým cukrem a můžete podávat. Ideálně s hrnkem kávy nebo horkého čaje.

