Farářské řízky: Fantastický oběd pro celou rodinu z jednoho plechu

Zkuste někdy udělat změnu a připravte české tradiční jídlo jinak. Připravte farářské řízky. Recept na ně je jednoduchý a oproti klasickým řízkům jsou téměř bez práce.

Patříte k vyznavačům řízků? Je pravdou, že jde o oblíbenou pochoutku, ale jsou značně časově náročné na přípravu. Pokud se ocitáte v časové tísni a chcete na stůl servírovat chutně připravené maso, pusťte se do řízků farářských. Vyhnete se zdlouhavému obalování a smažení.

Nesmažte, ale zapékejte

Výhodou tohoto receptu je, že vše připravíte na jednom plechu a s přípravou budete hotoví během chvilky. Navíc ani neušpiníte skoro žádné nádobí. Farářské řízky jsou z vepřového masa, které se zapečou společně s cibulí, sýrem a hořčicí. Základní recept je samozřejmě možné obměňovat dle vašich momentálních chutí. Pokrm milují nejen dospělí, ale je velice oblíbený i u dětí.

Budete potřebovat 1 kg vepřové kýty nebo i jiného vámi zvoleného masa. Zdroj: shutterstock.com

Velký plech

Uvedené množství surovin je určené zhruba na 6 větších porcí. Budete potřebovat 1 kg vepřové kýty nebo i jiného vámi zvoleného masa. Nakrájejte ho po řádném omytí na plátky, osolte, opepřete a z jedné strany řízky zaprašte hladkou moukou. Připravte si dostatečně velký plech a vymažte ho větší vrstvou másla. Následně do něho naskládejte plátky masa, a to vždy pomoučněnou stranou dolů. Vrchní vrstvu masa potřete plnotučnou hořčicí a posypte pokrájenými kolečky ze 2 až 3 cibulí. Nastrouhejte si nahrubo asi 300 g tvrdého sýra, v tomto případě 30% eidamu, a nasypte ho na plátky cibule.

Zlatavá krustička

Takto připravený pokrm dejte zapéct do předem vyhřáté trouby na 180 °C na dobu zhruba 45 minut. Pokrm bude hotový, jakmile se nahoře vytvoří krásná zlatavá krustička. Podávat můžete s vařenými brambory, bramborovým salátem či bramborovou kaší.

Vyzkoušejte naložit kuřecí řízky do jogurtu a upečte je v troubě. Zdroj: Profimedia

Zdravější klasika

V případě, že budete chtít někdy připravit řízky, máme pro vás tip na jejich rychlejší a navíc i zdravější variantu. Nesmažte je v oleji, ale raději je dopečte v troubě. Máte dojem, že nebudou tak dobré? Omyl! Jsou stejně křehké a křupavé a nejsou zbytečně mastné.

Jogurt a lupínky

Nakrájejte si maso na menší a slabší plátky a naložte je na 5 minut do jogurtu se solí a grilovacím kořením. Do větší mísy nasypte lupínky, lehce je rozdrťte a obalte v nich maso. Obalené řízky pak rovnoměrně rozložte na plech vyložený pečicím papírem a vložte do předem vyhřáté trouby na 180 až 200 °C.

