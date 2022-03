Fazole nemusíte namáčet přes noc, s tímto jednoduchým trikem stačí hodina

Fazole jsou neocenitelnou součástí jídelníčku. Obsahují neskutečné množství zdraví prospěšných látek a na talíři jsou hotovým pokladem. Skvěle zasytí a můžete z nich připravit neskutečné množství pokrmů. Rozhodli jste se narychlo, že uděláte mexickou večeři? Zvládnete to i bez namáčení fazolí.

Proč jíst fazole

Fazole jsou nejen výživné, ale i chutné. Když budete originální a nebudete se bát experimentování, dokážete z nich vykouzlit neskutečné množství pokrmů. Kromě toho překypují zdraví prospěšnými látkami. Posilují srdce a krevní oběh, pomáhají při onemocnění jater a ledvin, odvodňují organismus a pomáhají i na vysoký cholesterol.

Nemusíte jich sníst závratné porce. Stačí začít tak, že si je budete zařazovat do jídelníčku postupně a v malém množství. Zdroj: shutterstock.com

Zároveň obsahují velký podíl rozpustné vlákniny, mají nízkou energetickou hodnotu a vysoký obsah manganu, železa i draslíku. A hlavně? Nemusíte jich sníst závratné porce. Stačí začít tak, že si je budete zařazovat do jídelníčku postupně a v malém množství. Máte obavy z nadměrného nadýmání? Žádné strachy, častokrát jde o přehnané mýty. Nadýmání způsobuje oligosacharid obsažený ve slupkách a jeho množství dokáže výrazně snížit správná příprava. Když budete jíst fazole častěji a po malých porcích, vznikající nepříjemná plynatost postupně zmizí, protože tělo se dokáže časem trávení fazolí přizpůsobit.

Namáčet či nenamáčet fazole před vařením?

Odpověď zní určitě a jednoznačně – ano, namáčet! Fazole zalijte dostatečným množstvím studené vody a nechte je namočené v pokojové teplotě. Doba namáčení se u jednotlivých druhů liší. Namáčení fazole oživuje a probouzí v nich enzymatické procesy, které z nich uvolňují oligosacharidy, které způsobují nadýmání. Ke snížení nadýmavosti fazolí pomohou také bylinky a koření, například bobkový list, saturejka, majoránka nebo kmín. Zlepší nejen stravitelnost fazolí, ale také podtrhnou jejich chuť. Ovšem v případě, že nemáte čas, jsou i další metody, které proces změkčení urychlí.

Mikrovlnná trouba vás zachrání

Do misky nasypte požadovanou porci fazolí a zalijte je vodou. Vložte je do mikrovlnné trouby a nechte ohřívat 10 minut při středním stupni. Poté nechte luštěniny tak hodinu stát v zakryté misce s vodou. Fazole budete mít měkké a můžete je použít na přípravu pokrmu.

Japonská vychytávka

Japonci často do vody, ve které se fazole vaří, přidávají mořskou řasu Nori či Komba. Skvěle pomáhají stravitelnosti, zmírní nadýmavost a fazole díky nim podstatně dříve změknou. Přiveďte fazole k varu a na střední teplotě vařte půl hodiny. Jako bonus dodávají řasy luštěninám potřebné minerály a nutriční hodnoty.

Finta s bílým cukrem

Do vody s fazolemi přidejte 1 polévkovou lžíci cukru a dejte vařit na střední plamen. Cukr urychlí proces měknutí a vy budete mít připravené červené fazole do půl hodiny, bílé nebo černé o něco později, ale víc jak 40 až 50 minut to nebude.

Červené fazole

Přiveďte fazole k varu a vařte je tak 3 minuty. Poté slejte všechnu vodu a doplňte novou. Opět přiveďte fazole k varu, vypněte plotýnku a zakryjte pokličkou. Nechte odstát asi ½ hodiny. Následně znovu vyměňte vodu a ještě jednou na mírném ohni vařte po dobu asi 50 minut.

Další skvělou metodou je přidání jedlé sody vody, v níž se luštěniny vaří. Zdroj: shutterstock.com

Jedlá soda je také urychlovač

Další skvělou metodou je přidání jedlé sody vody, v níž se fazole vaří. Jakmile budou fazole vařené, zakápněte je trochu citronovou šťávou, abyste neutralizovali zásadu. Je to důležité, aby fazole neztratily chuť.

Buďte připraveni a mějte fazole v mrazáku

Když se budete chtít vyhnout namáčení, připravte si fazole do sáčků či krabiček a dejte si je do mrazáku. Až přijde jejich chvíle, dejte je bez rozmrazování do studené vody a přiveďte k varu. Za ½ hodiny, můžete servírovat.

