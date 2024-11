Chcete znát recept na dokonalý zákusek, kterému jen tak někdo neodolá? Máme pro vás tip! Zkuste doma připravit jedinečný Ferrero štrúdl.

Ferrero štrúdl je dokonalý moučník, který kombinuje lahodnou chuť klasického štrúdlu s nezaměnitelnou chutí populárních bonbónů Ferrero Rocher. Jedná se o dokonalou delikatesu, po které bude každý šílet! Recept je rychlý, jednoduchý a s minimem práce, což z něj činí skvělou volbu pro každou příležitost.

Čím je Ferrero štrúdl výjimečný

Tento druh závinu má unikátní chuť, která z něj dělá netradiční a neodolatelný dezert. Ohromí vás svou kombinací křehkého těsta, lahodné nutelly a pražených lískových oříšků. Připravte se na chuťový zážitek, který nedá nikomu ze strávníků spát a tento druh štrúdlu budete muset připravovat poměrně často. Nejenže je vynikající, ale i překvapivě jednoduchý na přípravu, takže ho zvládne udělat i každý začátečník v kuchyni.

Potřebné ingredience

Než se pustíte do samotné přípravy Ferrero štrúdlu, připravte si všechny potřebné ingredience. Na přípravu těsta budete potřebovat 350 g hladké mouky, 150 g bílého jogurtu, 190 g Hery, 1 žloutek a 1 špetku soli.

Na náplň využijete 1 balení listového těsta, 3 středně velká jablka, 4 velké lžíce mletých lískových ořechů, 100 g kvalitní hořké čokolády nebo Ferrero Rocher bonbónů, 2 lžíce třtinového cukru, 1 lžičku mleté skořice, 1 vejce na potření těsta a moučkový cukr na posypání. A jak postupovat krok za krokem?

Příprava náplně

Nejprve pečlivě omyjte jablka, zbavte je slupky, vykrájejte jádřince, nakrájejte je na malé kousky a vložte do mísy. Pak přidejte mleté ořechy, nastrouhanou hořkou čokoládu nebo nadrobené Ferrero Rocher bonbóny, třtinový cukr a skořici. Vše důkladně promíchejte, aby se veškeré ingredience řádně spojily.

Příprava těsta

Do mísy nasypte odváženou mouku, přidejte jogurt, na menší kousky nakrájenou Heru, žloutek a špetku soli a zpracujte do kompaktního hladkého těsta. Následně jej vložte do mikrotenového sáčku a dejte na chvíli vychladit do lednice.

Ferrero štrúdl

Když je těsto tužší konzistence, rozdělte ho na 3 díly a každý jednotlivě vyválejte na pomoučeném vále do obdélníkového tvaru. Náplň rovnoměrně rozprostřete na každý kus těsta, přičemž okraje těsta nechte volné. Pak začněte těsto svinovat od jednoho konce ke druhému, opatrně, aby veškerá náplň zůstala uvnitř.

Kraje těsta pečlivě přimáčkněte, aby náplň později nevytekla. Pak všechny štrúdly opatrně přeneste na plech předem vyložený pečicím papírem a potřete rozšlehaným vejcem, aby povrch ve výsledku získal krásnou zlatavou barvu.

Na přípravu lze využít i lískové těsto.

Fáze pečení

Následně vložte plech do předem vyhřáté trouby na 180 °C a pečte po dobu asi 25 až 30 minut, dokud není těsto krásně zlatavé a křupavé. Pak nechte štrúdly mírně vychladnout.

Můžete servírovat

Když je štrúdl vlahý, posypte ho jemně moučkovým cukrem, nakrájejte na plátky a můžete ho podávat. Je možné jej na talířku doplnit kopečkem vanilkové zmrzliny nebo šlehačky.

Tip na závěr

Tento recept je variabilní a můžete experimentovat s náplní. Místo lískových oříšků lze použít i vlašské ořechy nebo mandle, a klidně lze dodat i rozinky nebo kandované ovoce.

Zdroje: www.tiktok.com, www.toprecepty.cz, www.toprecepty.cz