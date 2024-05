Chcete znát jednu z dalších oblíbených pochoutek, kterou miloval Vlasta Burian? Uvařte si v pohodlí domova fettucine po česku. Vařil mu je osobně věhlasný Jaromír Trejbal.

Když se řekne jméno Vlasta Burian, většina lidí si vybaví slavného českého herce a komika, který zářil ve filmových komediích první poloviny 20. století. Mnohé z vás jistě překvapí, že miloval kvalitní a chutné jídlo. Od svého oblíbeného kuchaře Jaromíra Trejbala miloval Král komiků všechno, ale mezi totální favority patřily i jeho fettucine po česku.

Chcete vědět, jak se připravuje Pasta Alfredo neboli fettuccine s máslem a parmezánem? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Těhotnej kuchař:

Tajemství chuti tkví v ingrediencích

Tento recept kombinuje chuť kuřecího masa s chutí jablek, rajčat, paprik a mandlí, které spojují široké těstoviny do lahodného celku. Nejprve uvařte v hrnci s osolenou vodou 500 g širokých těstovin, a to podle konkrétního návodu na obalu. Jakmile jsou dostatečně měkké, sceďte je a nechte je pár minut na cedníku „vydechnout“.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Nakrájejte si jablka na plátky a nechte je lehce zkaramelizovat.

Připravte zeleninu

Mezitím zbavte jader a stopek 2 paprikové lusky a nakrájejte je na kostičky. Na pánvi zpěňte na plátku másla jemně nasekanou cibulku, přidejte pokrájenou papriku a nahrubo nastrouhané 2 stroužky česneku. Dochuťte špetkou pepře a za stálého míchání ještě chvilku smažte. Jakmile začne česnek zlátnout, odstavte pánev z plotýnky.

Na řadu přichází maso

K přípravě tohoto receptu budete potřebovat 8 plátků kuřecích prsíček. Nejprve maso řádně omyjte a lehce poklepejte pěstí. Na pánvi rozpusťte kousek másla, a jakmile bude rozpálené, přidejte připravené maso. Opečte prsíčka na mírném stupni plotýnky do zlatova, trvá to jen pár minut. Nezapomeňte maso samozřejmě náležitě osolit a opepřit.

Jablka a mandle

Zbavte 2 jablka nejen slupek, ale i jádřinců a nakrájejte je na plátky o tloušťce asi 2 cm. Pak je opečte na pánvi, kde jste smažili maso, a to až do chvíle, kdy začnou karamelizovat. Průběžně si dejte do další pánve opražit i loupané madle, které by měly jen lehce zrůžovět.

close info Enlightened Media / Shutterstock.com zoom_in Pokrmu dodají šmrnc opražené mandle.

Finální úprava

Do pánve s paprikami a cibulí přidejte scezené těstoviny a v tuto chvíli dodejte i 2 rajčata, které jste předem pokrájeli na menší kousky. Veškeré ingredience řádně promíchejte a nechte dojít chvíli pod pokličkou. Díky tomu se jednotlivé chutě více propojí a vytvoří dokonalou kombinaci, které jen tak někdo neodolá.

Můžete začít servírovat

Na každý talíř dejte nejprve porci nudlí, na ni poskládejte plátky masa a zkaramelizovaných jablek, a nakonec vše posypte mandlemi.

