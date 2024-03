close info Profimedia / Profimedia

Připravte si něco lehkého, zdravého, a přitom šíleně chutného. Máme tady recept, který je trochu náročnější na přípravu surovin, ale stojí to za to. Navíc je to skvělá volba pro všechny, kdo hledají něco nízkokalorického, ale s pořádnou dávkou bílkovin. Fitness sendvič podle Pohlreicha.

Každý pokrm, dokonce i zdánlivě jednoduchý sendvič, vyžaduje specifickou péči a pozornost, aby se proměnil v opravdový kulinářský zážitek. Případ Fitness sendviče je toho dokonalým příkladem. Tento recept, který balancuje mezi nutriční hodnotou a bohatými chutěmi, demonstruje, jak záležitosti, jako je výběr kvalitních surovin, pečlivá příprava a promyšlené skládání, transformují běžný sendvič na lahodnou specialitu. Podívejte se na video recept YT kanálu FTV Prima z jejich série: Šéfem za pár minut: Chutný, rychlý, jednoduchý: Krůtí sendvič s domácí majonézou. Zdroj: Youtube Na Fitness sendvič budete potřebovat: - 3 ks (75 g) celozrnného toastového chleba

- 1 menší steak z kuřecího nebo krůtího prsa nebo stehna (80 g)

- 1 vejce (45 g)

- 1 plátek eidamu 30% nebo jiného sýru (20 g)

- 1 lžička křenu (10 g)

- 4 plátky rajčete (20 g)

- 4 plátky salátové okurky nebo cukety (20 g)

- Lístky salátu podle vlastní chuti

- Sůl, pepř

- Řepkový olej ve spreji (3 ml) Jak na to: 1. Nejprve maso osolíme, opepříme a na pár kapek řepkového oleje opečeme z obou stran dozlatova. 2. Zároveň si na pánvi připravíme volské oko. Jakmile bude téměř hotové, obrátíme, aby byl žloutek zpevněný. Máte-li rádi vejce natvrdo, klidně ho použijte místo volského oka. 3. Chleby dejte opéct do topinkovače a mezitím si nakrájejte rajče a okurku na plátky. 4. První toast potřeme křenem, poklademe lístky salátu, plátky rajčete a volské oko. Druhý toast také potřeme křenem, přidáme salát, opečené maso a sýr. Mezi tyto dva chleby dáme ještě jeden toust, aby nám vznikla dvě patra. 5. Sendvič pevně spojíme špejlí z každé strany, abychom udržely vše pěkně dohromady a podle chuti ho přepůlíme nebo rozčtvrtíme. Aby byl zážitek kompletní, podávejte s batátovými chipsy nebo hranolkami. Příprava zabere asi 15 minut, vaření dalších 15 minut a vykouzlíte dvě porce plné chuti a energie. Dobrou chuť! Zdeněk Pohlreich je významný český šéfkuchař, restauratér a televizní osobnost, který se proslavil svým přístupem k vaření a gastronomii. Jeho jméno je synonymem pro kvalitu, inovaci a bezkompromisní přístup k surovinám i přípravě jídla. Pohlreich je známý především díky své účasti v televizních pořadech jako byl Ano, šéfe! na FTV Prima, kde navštěvoval různé restaurace po celé České republice a pomáhal jim zlepšit jejich služby a kulinářské dovednosti. Jeho vášeň pro gastronomii a schopnost předávat své znalosti dále také přispěly k popularizaci moderní české kuchyně a vzbudily zájem o kvalitní stravování mezi širokou veřejností. Související články close Vaření a recepty Tyto bramboráky se vždy povedou: Trik je v typu brambor a tuku na smažení video close Vaření a recepty Guláš z tlačenky: Zní to šíleně, ale chutná dokonale video Zdroj: bajolafit.cz



