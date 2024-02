Zahřejte se v chladném zimním období vynikajícím horkým nápojem a připravte si flip podle tradičního receptu. Je vynikající a určitě vám přijde k chuti.

Pokud se chcete v zimě rychle zahřát, není nad teplý a chutný nápoj. Nemusí se však jednat jen o čaje, můžete zkusit i něco lehce „ostřejšího“. Zkuste to tentokrát s flipem, jehož základem je tolik oblíbené pivo.

Flip neboli pivní grog

Tento horký nápoj vznikl v dobách osidlování severoamerického kontinentu. Tedy v době, kdy tehdejší kolonie ještě neměly vlastní pivovary a pivo se přiváželo z Evropy. Bohužel se během dlouhého převozu často kazilo, a tak napadl osadníky skvělý nápad, jak ho zachránit. Začali ho konzumovat svařené. A vznikl pivní flip. Jak si ho můžete jednoduše připravit v tradiční podobě dnes?

close info Shutterstock zoom_in Základem tohoto nápoje je pivo.

Postup přípravy

Samozřejmě lze vařit flip i doma na sporáku, ale pokud jeho přípravu chcete spojit s rituály tehdejší doby, vyzkoušejte to v kotlíku na otevřeném ohni. Zavěste ho nejlépe na klasickou trojnožku a nalijte do něho pivo. Množství zvolte podle počtu konzumentů.

Připravte si flipovadlo

Do ohně současně vložte flipovadlo a nechte ho rozžhavit do červena. Osadníci kdysi používali podkovu, vy můžete nažhavit jakýkoliv kus železa. Jakmile začne postupem času pivo kypět, odstavte ho z ohně a flipovadlo do něj vložte. Pomalu s ním míchejte, dokud pivo nepřestane bublat.

Překvapením byla chuť karamelu

Přestože chtěli osadníci tímto způsobem pivo zbavit případných nežádoucích chutí, nakonec tímto procesem dosáhli nádechu vonného karamelu.

close info shutterstock.com zoom_in Další ingrediencí je rum.

Dodejte další ingredience

Pokud chcete servírovat nápoj stylově, zvolte cínové korbely. Ale velice dobře vám poslouží i obyčejný smaltovaný hrnek. Do každé nádoby nalije nejprve rum, a to v poměru 1 díl rumu na 4 díly piva. Následně přilijte trochu javorového sirupu, pokud ho nemáte, můžete použít třtinový cukr. Podle chuti dodejte tenký plátek másla, a nakonec vše zalijte horkým pivem.

Pozor je to alkohol!

Nápoj vás zaručeně rychle zahřeje, ale nezapomeňte na fakt, že obsahuje alkohol. Proto to nepřehánějte s jeho množstvím.

