Znáte dort Fraisier? Dokonalá kombinace chutí a nadýchaný jak obláček

Je lehký, šťavnatý a dobrý. Připravte si dort Fraisier podle Ivety Fabešové, nebudete litovat. Je to lahodná nepečená dobrůtka.

Dorty z cukrárny vypadají dokonale. Mají lesklou polevu, dokonalý řez a ty různé želé, šlehačky, krémy a kudrlinky, které dělají ze zákusků výjimečný gurmánský zážitek.! Jenže dorty dneska stojí strašné peníze. Kupovat si však jeden kousek v cukrárně za sedmdesát korun vypadá jako čiré šílenství. Upečte si nádherný a lahodný dort Freiser doma.

Domácí dort Freiser jako z cukrárny

Což o to, domácí dort chutná dobře, ale vzhledem se cukrárenskému nevyrovná. Tohle tabu vyvrací slavná cukrářka Iveta Fabešová, která v pořadu Zdeňka Pohlreicha "Šéfem za pár minut" ukazuje, jak za pár minut dort Fraisier připravit. Zkuste to také a uvidíte, že výsledek vás ohromí. Tady jsou základní kroky, jak na to.

Fraisier je typ dortů, který se hodí jako překvapení i na svatého Valentýna. Zdroj: Profimedia

Krok první: Vyrobte si malinové želé

V tomhle případě jde o ozdobnou část dortu, tak si dejte záležet. Smíchejte 15 g cukru s 1,5 g agaru. Sladidlo postupně vmíchejte do 120 g malinového pyré. Směs přiveďte k varu a alespoň minutu povařte. Připravte si pečicí papír, položte na něj ráfek od dortové formy a na něj opatrně rozetřete malinové želé. Aby rychleji ztuhlo, dejte ho do mrazáku.

Krok druhý: Vypracujte piškotové těsto

Zhruba 200 g vajec rozšlehejte se 120 g krupicového cukru. Nakonec do směsi vylijte 60 g vychladlého rozpuštěného másla. Opatrně pak po částech do těsta přidávejte 120 g hladké mouky. Jakmile vznikne kompaktní hmota, rozetřete ji na plech vyložený pečicím papírem a pečte v horkovzdušné troubě na 210 °C asi osm minut.

Připravit piškotové těsto není těžké. Zdroj: Profimedia

Krok třetí: Připravte si žloutkový krém

Do kastrůlku nalijte 30 g plnotučného mléka. Přidejte semínka z 1/2 vanilkového lusku a vše dejte vařit. V jiné míse smíchejte 80 g žloutků, 100 g cukru krupice a 1 vanilkový pudink (pokud nemáte, můžete použít trochu škrobu).

Vaječnou směs zalijte uvařeným „vanilkovým“ mlékem. A pak všechno zase znovu přelijte do kastrůlku a vařte do té doby, než krém získá pevnější konzistenci. Hotovou hmotu navrstvěte do mísy, překryjte potravinářskou folií a dejte do lednice vychladnout. Nakonec do krému postupně zašlehejte 170 g másla, které mu propůjčí jemnost a lahodnější chuť.

Krok čtvrtý: Složte „dortovou skládačku“

Co radí Iveta Fabešová, abyste docílili při pečení jakéhokoli dortu těch nejlepších výsledků? Podívejte se na video:

Z upečeného piškotu pomocí dortové formy vykrojte dvě kolečka. Obvod dortu vyskládejte nakrájenými jahodami. Do připraveného ráfku vyskládejte krém, který zaplní místo mezi ovocem. Poté zbytek krému rozetřete po celé ploše dortu. Takto připravený základ dortu přiklopte dalším piškotovým dílem. Navrch dejte zmrzlé malinové želé, které pomocí nože lehce vykrojíte z ráfku. Hotový dort dejte do lednice na hodinu a půl. Krém krásně ztuhne a výsledek bude stát za to!

Krok pátý: Vyjděte z kola ven

Pokud jste použili dortovou formu, tak formičky obepínající kraje se zbavíte jednoduše. Jiný případ je cukrářský ráfek, který uvolní jen flambovací pistole. Ta ráfek zlehka nahřeje a osvobodí dort z těsného objetí.

Krok šestý: Ozdobte dort ovocem

Hotový zákusek Fraisier bude hezky vypadat, když ho ještě dozdobíte ovocem. Stačí použít pár pokrájených jahod nebo drobné ovoce a vaše dílo bude vypadat jako z cukrárny.

Dort ozdobte drobným ovocem. Zdroj: Profimedia

