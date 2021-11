Vynikající francouzská cibulačka z české cibule a českých surovin.

Voňavá zlatavá polévka, ozdobená kousky zapečené bagety se sýrem. To je typická francouzská cibulačka, která dobyla celý svět. Stačí ochutnat a nebudete se jí moci nabažit. Navíc vás skvěle zahřeje a zasytí. Jak si uvařit francouzskou cibulačku?

Cibulačka jako luxus

Tato polévka pochází z Francie, kde je známá jako „Soupe à l’oignon gratinée“. Obecně ale cibulačka patří mezi nejstarší pokrmy vůbec. Největšího rozmachu se dočkala v antickém Řecku a Římě. Cibule byla totiž levná a dostupná všem společenským vrstvám. Pravá francouzská cibulačka dostala svou podobu až někdy na přelomu 17. a 18. století. V té době začali Francouzi cibuli karamelizovat a na podlití používat také bílé víno. Díky tomu se polévka povznesla na vyšší úroveň a přiřadila se mezi luxusní pokrmy.

Sladká cibule

Cibulová polévka se vaří ze 7 ingrediencí. Jejím základem je cibule, která se v hrnci jakoby zázrakem zbaví své štiplavosti. Může za to polysacharid inulin, který je hlavním zdrojem nasládlé chuti. Dlouhou tepelnou úpravou se štěpí, cibule se karamelizuje a sládne.

Při krájení cibule si otevřete okno a udělejte průvan. Zdroj: tsarev igor/Shutterstock.com

Jak krájet cibuli

Možná vás na přípravě cibulové polévky odrazuje krájení velkého množství cibule. Ta se totiž vyznačuje typickou vůní, jež způsobuje podráždění nosní sliznice. Mohou za to látky, jako je kyselina sulfonová, oxid siřičitý, sirovodík nebo tzv. lakrimátor, jež se uvolňují do vzduchu. Únik těchto dráždidel ale můžete zpomalit tím, že cibuli před zpracováním namočíte na půl hodiny do ledové vody, nebo si uděláte v kuchyni průvan, takže vám výpary nepůjdou přímo do obličeje. Ostrý nůž, který plod přeřízne a zbytečně nepotrhá jeho vlákna, by měl být samozřejmostí.

Francouzská cibulačka z českých surovin

Pokud si chcete uvařit francouzskou cibulačku, nemusíte shánět pravé cibule ze země l'Hexagone, jak se Francii, díky jejímu tvaru, říká. Skvěle si vystačíte s českou cibulí, která je kvalitní a chuťově výrazná. Obecně se používá sýr Gruyère nebo Comté. Nahradit ho ale můžete ementálem.

Francouzská cibulačka

Na 4 porce polévky budete potřebovat 600 g cibule, 2 lžíce oleje, 1 vrchovatou lžíci másla, 2 lžičky cukru, 1 litr domácího kuřecího nebo hovězího vývaru, 150 ml suchého bílého vína, 1 lžíci hladké mouky, cca 1 lžičku soli, 4 krajíce světlé bagety, veky nebo 2 rohlíky a 50 g nastrouhaného sýra.

Zkaramelizovaná cibule tvoří základ cibulačky. Zdroj: Brent Hofacker/Shutterstock.com

Francouzská cibulačka - postup

Cibuli oloupejte, překrojte napůl a nakrájejte na půl centimetru silné plátky. Ve vetším hrnci rozpusťte máslo, přidejte olej a nasypejte na něj polovinu cibule. Cibuli míchejte do té doby, dokud nezezlátne. Poté ji podlijte trochou vody a zamíchejte, aby se ze dna hrnce uvolnily výpečky. Ty se vsáknou do plátků a dodají jim chuť a barvu. Pokračujte v opékání. Cibuli takto podlijte ještě dvakrát nebo třikrát. Nakonec by měla mít rovnoměrně zlatavou barvu. Nyní je čas vložit do hrnce druhou polovinu nakrájené cibule. Míchejte a nechte ji změknout. Nakonec přidejte cukr a počkejte, až se rozpustí. Cibulový základ poprašte moukou, promíchejte, aby se spojila s kousky a rozpustila se v tuku. Do hrnce nalijte třetinu vývaru, zamíchejte, abyste zabránili tvorbě hrudek. Přilijte zbytek vývaru, víno, podle chuti osolte, hrnec zakryjte pokličkou a vařte na mírném ohni 20 minut. Mezitím si zapněte troubu na 200 °C, krajíčky pečiva posypejte strouhaným sýrem a naskládejte je na plech. Počkejte, než se sýr rozpustí. Polévku rozdělte do talířů a ozdobte je sýrovými topinkami.

Zdroj: www.poho.cz, www.kucharkaprodceru.cz