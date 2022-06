Francouzské brambory: Stylová rychlovka za pár korun s masem i bez

Báječný a rychlý oběd na všední den, to jsou francouzské brambory. Klasika, která se nikdy neomrzí. U nás platí, co rodina, to recept, a s původním francouzským receptem ta česká varianta má společné jen brambory.

Jak už to tak s většinou původních receptů bývá, i francouzské brambory jsme si u nás přetvořili do české podoby. Tento recept u nás tak zdomácněl, že ho považujeme za tradiční, své kořeny, jak už z názvu napovídá, má ve Francii.

Odtud se po Evropě a posléze i po celém světě rozšířilo zapékání brambor v troubě. Zapečené brambory patřily a patří k delikatesám francouzských Alp, kde je místní kuchaři připravovali většinou se slaninou, smetanou a dvěma typicky francouzskými ingrediencemi - sýrem a vínem. Sýr musí být dost vyzrálý, nejlepší je tradiční savojský sýr reblochon. Takovým zapečeným bramborům se říká tartiflette.

Tartiflette - zapečené francouzské brambory se sýrem reblochon. Zdroj: Shutterstock

Někdy se zapékají brambory jen se smetanou a sýrem. Zdroj: Shutterstock

Česká varianta

V českém podání nesmí většinou ve francouzských bramborách chybět vejce, uzené maso nebo salám, někdy i cibule a vše se zapeče nikoli se smetanou, ale s rozšlehaným vajíčkem nebo pod sýrem. Francouzské brambory se iu nás tradičně podávají s kyselou okurkou nebo červenou řepou. Vyzkoušejte náš recept, který je levný a rychlý. Podle potřeby můžete některé ingredience, jako například maso nebo cibuli, odebrat.

Rychlé francouzské brambory

Suroviny:

8 brambor

2 cibule

150 g uzeného masa

150 g eidamu

2 vejce

sůl a pepř

Postup:

Brambory a cibuli oloupejte a nakrájejte na plátky. Maso nakrájejte na nudličky nebo kostičky, sýr nastrouhejte.

Do vymazaného pekáčku vložte brambory s cibulí, promíchejte s masem, rozšlehanými vejci, osolte a opepřete dle chuti.

Na závěr posypte sýrem.

Vložte do trouby vyhřáté na 180 °C a pečte asi 45 minut.

Můžete podávat s kyselou okurkou, nakládanou červenou řepou či nakládanými cibulkami.

Náš tip:

Pokud brambory předtím uvaříte ve slupce, oloupete a nakrájíte na plátky, zapékání nebude trvat tak dlouho.

Zdroje: www.ifaster.cz, neposedna-myska.cz