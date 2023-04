Blesková večeře: Francouzské brambory podle Babici. Zalévá je lahodnou směsí

Máte rádi jednoduchý a celkem rychlý pokrm zvaný francouzské brambory? Jejich příprava je sice snadná, ale může se stát, že zapečené brambory jsou suché a bez šťávy. Snažíte se výsledek zachránit kyselou okurkou? Zkuste je raději připravit jako Jiří Babica. Umí je dokonale šťavnaté!

Zapékané brambory mají své kořeny ve Francii, kde jsou jedním z vyhlášených pokrmů francouzských Alp. Tuto delikatesu tam můžete najít pod názvem tartiflette. Jak už to ve francouzské kuchyni chodí, tak i na jejich přípravu používají slaninu, smetanu, víno a sýr. Nemáme však na mysli klasický 30% eidam, ale hodně vyzrálý reblochon nebo hermadur.

Předem uvařené brambory

Francouzské brambory můžete také připravit podle video receptu s Jiřím Babicou:

Nejlepším varným typem brambor na tento recept je A, případně B. Brambory i se slupkou uvařte v osolené vodě. Dejte však pozor, aby nebyly příliš rozvařené. Po vychladnutí je oloupejte. Tuto přípravu brambor udělejte den předem, aby se rozležely. Před samotným vyskládáním do pekáče je už stačí pouze nakrájet na kolečka, osolit, opepřit a posypat sladkou a pálivou paprikou.

V troubě se pouze zapéká

Smyslem zapékání je prohřátí veškerých surovin a vytvoření křupavé krustičky. Proto je velmi důležité, abyste na přípravu pekáče použili již změklé a tepelně upravené suroviny. Pokud byste dali do pekáče syrové brambory nebo maso mělo by to velmi negativní dopad na výsledný pokrm.

Pečící trouba má za úkol pouze doladit připravené jídlo. Zdroj: brizmaker / Shutterstock.com

Zeleninová náplň

Na jednotlivá patra brambor přidávejte nádivku s masem, na kterou budete potřebovat 3 cibule, 3 stroužky česneku, 500 g uzeného masa, hrášek, 4 vařená vejce a čerstvou petrželku. Nejdříve si na pánvi s olejem opečte nakrájenou cibuli. Mezitím si rozetřete česnek a nakrájejte předem uvařené maso. Přidejte je k cibuli a chvíli společně opékejte. Nakonec přisypte hrášek, nakrájená vejce a čerstvou petrželku.

Zalití vaječnou směsí

Na závěr si připravte vaječnou směs na polití připravených brambor. Rozšlehejte v misce 9 osolených vajec, přidejte jeden kelímek smetany. Vaječná zálivka je na světě! Zálivkou rovnoměrně polejte obsah pekáče. Vše pečte při teplotě 200 °C asi 20 - 40 minut.

Zapečené brambory rychle zaženou hlad. Zdroj: shutterstock.com

Řiďte se chutěmi

Jestliže zrovna nemáte v oblibě hrášek, můžete ho nahradit jinou zeleninou. Použít se dá mrkev, květák, brokolice apod. Bezmasá varianta s houbami se hodí pro vegetariány. Skvělou chuť zajistí strouhaný sýr, který stačí přidat do pekáče 10 minut před vytažením z trouby. Rozteklý sýr vytvoří na povrchu chutnou krustu.

Zdroje: neposedna-myska.cz, kucharkaprodceru.cz