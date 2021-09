Francouzské brambory: Nejlevnější a přitom úžasně chutná varianta

Francouzské brambory jsou v českých domácnostech velmi oblíbené. Jsou rychle hotové a zároveň pro jejich přípravu není nutné sahat hluboko do peněženky. Recepty na ně se různí. Někdo je připravuje ze syrových brambor jen se zeleninou a vajíčkem, jiní zapékají brambory již uvařené a přidávají do nich i kousek masa či uzeniny. Jeden postup ovšem strčí všechny ostatní hravě do kapsy a navíc stojí jen pár korun!

Když přijde řeč na rychlý a jednoduchý pokrm, do kterého můžete navíc použít přebytek brambor ze včerejška, nejčastěji se hovoří o francouzských bramborách. Jsou jedním z nejjednodušších pokrmů, obsahují jen hrstku surovin, které má každý běžně doma, a slouží jako úžasné a syté jídlo k obědu i večeři. Obvykle obsahují, pochopitelně kromě brambor a vajíčka, také zeleninu všeho druhu a maso či nějakou uzeninu.

Originální recept na zapečené brambory

Původní recept je skvělý jako hlavní chod i jako příloha.Zapékané brambory se špenátem si oblíbí všichni. Zdroj: Shutterstock.com / zkruger

Ty úplně původní francouzské brambory pocházejí z francouzské oblasti Savojska, kde se připravovaly bez vajíčka, zato s dostatkem sýru a také zakysané smetany. Odtud se tento pokrm dostal takřka do celého světa včetně České republiky. Každý národ si jej pak upravil tak nějak po svém, přičemž minimálně ta česká verze má do té původní velmi daleko.

Originální receptura vychází ze syrových brambor, mléka, česneku, zakysané smetany a dražšího sýru Gruyere. Výsledný pokrm je potom velmi hutný a v menším množství se dá použít například i jako příloha k masu.

Budete potřebovat:

1 kilogram brambor

5 šálků plnotučného mléka

2 stroužky česneku

1 a 1/2 hrnku smetany ke šlehání

1 a 1/2 hrnku crème fraiche (nebo zakysané smetany)

1 lžičku soli

1/4 lžičky mletého pepře

špetku muškátového oříšku

2 lžíce másla

2/3 hrnku nastrouhaného sýru Gruyere

Postup:

Brambory oloupejte a nakrájejte na tenčí plátky. Poté je dejte do většího hrnce, zalijte mlékem a přidejte prolisovaný česnek. Přiveďte k varu, stáhněte plamen a za občasného míchání brambory vařte do změknutí (cca 10 minut). Dejte pozor, abyste je nerozvařili. Brambory si totiž musí udržet svůj tvar.

Předehřejte si troubu na 175 stupňů. Slijte brambory, avšak mléko, ve kterém se vařily, nevylévejte. K bramborám přidejte smetanu, crème fraiche nebo zakysanou smetanu, sůl, pepř a muškátový oříšek a zlehka promíchejte. Přimíchejte i slité mléko, znovu přiveďte k varu a nechte asi 10 minut na mírném plameni probublat.

Poté si máslem vymažte zapékací formu, přemístěte do ní brambory, zalijte je smetanovou omáčkou a posypte sýrem. Vložte do trouby a pečte asi 50 minut.

Levné a neuvěřitelně chutné francouzské brambory

Do francouzských brambor můžete přidat zeleninu. Třeba i špenát. Zdroj: Shutterstock.com / zkruger

Originální receptura je pochopitelně mnohem nákladnější než ta, která je známá a často připravovaná v našich končinách. To ale neznamená, že by francouzské brambory počesku nemohly být lahodné i s obměněnými surovinami a navíc jen za zlomek nákladů.

Budete potřebovat:

8 větších brambor

150 gramů moravského uzeného

3 cibule

100 gramů eidamu

2 vejce

pepř

sůl

olej nebo sádlo na vymazání mísy

Postup:

V první řadě si s pomocí oleje či sádla vymažeme zapékací mísu. Brambory nakrájíme na tenká kolečka či menší kostky a přemístíme do větší mísy. Přidáme k nim najemno nakrájenou cibuli, na kostičky nakrájené uzené (či jinou uzeninu, kterou zrovna máte po ruce) a také část nastrouhaného sýru. Dostatečně osolíme a opepříme a vložíme do zapékací mísy. Vložíme do trouby předehřáté na 180 stupňů a pečeme asi 30 minut.

V jiné nádobě si mezitím rozmícháme dvě vejce, ke kterým můžete případně přidat i trochu mléka či smetany. Po půl hodině pečení zalijeme brambory vejci a posypeme zbytkem sýru. Pečeme zhruba dalších 20 minut a můžeme podívat.