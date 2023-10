Zkuste doma překvapit a připravte řízky občas jinak! Znáte ty francouzské? Jsou dokonale šťavnaté, a to díky speciální marinádě. Obalované jsou ve znamenitém těstíčku!

Řízky jsou v našich končinách jedním z nejoblíbenější masitých pokrmů a jako chutný oběd či večeře nikdy nezklamou. Nemusíte však připravovat stále dokola jen známou klasiku. Zkuste řízky udělat tak, jak je milují Francouzi. Jejich příprava je poměrně jednoduchá, jen oproti běžným řízkům potřebují čas, aby získaly tu správnou chuť. Budete je totiž nakládat do marinády. Ovšem nečeká vás zdlouhavé obalování v trojobalu, ale využijete jednoduché a chutné těstíčko. Ve výsledku vás čekají jemné a křehké řízky s neodolatelnou chutí i vůní.

Na recept se můžete podívat v tomto videu:

Francouzi řízek marinují

Zajímavostí tohoto receptu je především marináda. Právě v ní tkví totiž tajemství chuti francouzských řízků. A z čeho a jak ji můžete připravit? Smíchejte ve stejném poměru olej a ocet a přidejte 1 celou nahrubo pokrájenou cibuli. Pokud máte, lze přidat i čerstvé zelené bylinky a několik kuliček pepře. Milovníci ostrých jídel si mohou dodat i trochu chilli.

Recept na francouzské řízky

Tento druh řízků je nelepší připravovat z kuřecích prsou, vhodné jsou i kousky stehenní. Pokud byste volili maso vepřové, využijte kýtu. Maso řádně omyjte a osušte a následně nakrájejte na řízky. Jednotlivé porce naklepejte pěstmi nebo paličkou, osolte, opepřete a pak naložte do připravené marinády. Veškeré maso by mělo být ponořené. Nejlépe nechte maso odležet alespoň do druhého dne, ale Francouzi nechávají maso macerovat i několik dní.

close info Shutterstock zoom_in Marináda s cibulí dodá řízkům šmrnc.

Těstíčko na obalování

Jakmile máte maso namacerované, můžete přistoupit k přípravě těstíčka na obalování. V misce rozmíchejte 2 celá syrová vajíčka s trochu oleje a následně zahustěte 1 až 2 lžícemi hladké mouky.

Veškeré ingredience řádně promíchejte, aby vám vzniklo hladké těsto hustší konzistence. Pak přilijte trochu dobrého bílého vína. Pak již nezbývá než každý řízek obalit a pozvolna smažit z obou stran v rozpáleném oleji. Řízky mají příjemně navinulou chuť a zajímavý cibulový nádech.

close info Shutterstock zoom_in Francouzské řízky je nejlepší servírovat s bramborovou kaší.

Na francouzský talíř s bramborovou kaší

Vzhledem k výrazné chuti řízku je ve Francii k tomuto pokrmu podávaná bramborová kaše. A samozřejmě nejlepší je vždy ta domácí! Pokrájejte si asi tak 1 kg omytých a oloupaných brambor a vložte je do hrnce s osolenou vodou.

Jakmile se uvaří do měkka, sceďte je a nechte chvilku odpařit. Následně je rozmačkejte, přidejte 100 g másla a vyšlehejte pomocí ručního šlehače. V tuto chvíli postupně přilijte 300 ml mléka a kaši vyšlehejte do hladka. Dle chuti případně dosolte.

