Francouzská kuchyně je právem řazena mezi ty nejlepší v rámci celosvětových porovnání. Nejen důraz na čerstvé suroviny, ale také netradiční kombinace chutí a koření z ní dělají unikát, který vždy rádi ochutnáme. I doma si můžeme vyzkoušet třeba tousty, které nás přenesou přímo pod Eiffelovku.

Možná jste ani netušili, že je francouzská gastronomie zapsána na seznamu UNESCO jako kulturní dědictví a tradice. Odráží se v ní bohatá historie a mnoho nejrůznějších vlivů, které ji po staletí pomáhaly utvářet. Nejde jen o samotné dávné Galy, ale také Římany nebo ještě dříve Kelty. Později zde zanechala hlubokou stopu také italská kuchyně, jejíž prvky Francouzi rádi přebírali. Dnes jsou tedy jejich recepty dokonalou směsí toho nejlepšího, co mohla nabídnout historie i toho, co ukazuje současnost.

Jak na ty nejlepší sladké francouzské tousty vám na youtube prozradí i Těhotnej kuchař::

Zdroj: Youtube

V jednoduchosti je síla

Na složité francouzské recepty bychom si jako začátečníci asi přece jen netroufli, ale vynikající toust zvládne i úplný začátečník a jistě s ním sklidí úspěch u všech strávníků. Jak bychom si takové jídlo představovali? Toustový chléb, šunku, sýr a možná kousek okurky? Dál od skutečnosti asi být nemůžeme. Ten francouzský je připraven na sladko a hlavní roli v jeho chuti hraje skořice.

Jen pár surovin

Pusťme se tedy do jeho přípravy. Budeme samozřejmě potřebovat bílý toustový chléb, 4 vejce, trochu mléka, 1 lžíci krupicového cukru, 2 lžičky jemně mleté skořice, 2 lžíce přepuštěného másla (nemáte-li, je možné použít i běžné máslo, jen je třeba jej lépe hlídat, aby se nepřepálilo. Zapomenout nemůžeme ani na moučkový cukr, který celé naše snažení završí.

Skořicové máslo je základ

Kromě toho budeme potřebovat připravit ještě skořicové máslo, bez něhož bychom ty pravé tousty nepřipravili. Je to jednouché. Stačí důkladně smíchat 100 gramů rozměklého másla s 1 lžičkou vanilkového cukru a 50 gramy obyčejného krupicového cukru. Chybět nemohou ani 2 čajové lžičky skořice. Víc není potřeba, jen trochu času na dokonalé splynutí všech ingrediencí.

close info Yeko Photo Studio/Freepik.com zoom_in Skořice je ájurvédské koření plné zdraví prospěšných látek. Vyrábí se z kůry stromu skořicovníku (Cinnamomum) a používá se k ochucení pokrmů jako je třeba francouzský sladký toust.

Bez vajec to nepůjde

Nyní již přijde na řadu toustový chléb. Na jeden hotový toust budeme potřebovat dva plátky. Jeden z nich vždy pomažeme skořicovým máslem, přičemž bychom jím neměli šetřit. Nebojte se větší vrstvy, na chuti se to odrazí jen v dobrém. Namazaný plátek přiklopíme druhým kouskem a oba společně obalíme v rozšlehaném vejci, do kterého přidáme skořici a krupicový cukr. Toust necháme z každé strany jemně nasáknout ochuceným vejcem a pak již přijde ta pravá chvíle na smažení.

Raději neexperimentovat...

Tousty připravujeme zásadně na másle, jiný tuk by jim výrazně ubral na kvalitě, takže se nevyplatí v této fázi jakkoliv experimentovat. Věřme Francouzům, dobře vědí, co dělají. Po pěti minutách, kdy v polovině této doby toust na pánvi otočíme, bude hotovo. Úžasná vůně prodýchne celým bytem a nám nezbyde nic jiného, než toust posypat moučkovým cukrem a podávat strávníkům. Zkusíte také proniknout do tajů francouzské kuchyně?

Zdroje: fresh.iprima.cz, is.slu.cz, www.irozhlas.cz