Poctivá frankfurtská polévka: Rychle, jednoduše, levně, v jednom hrnci

Frankfurtská polévka se vaří už léta, na popularitě ale vůbec nic neztratila. Vzhledem k tomu, nakolik rychle a snadno je připravená, stala se z ní oblíbená večeře, kterou stihnete s přehledem uvařit během pár minut poté, co přijdete vyřízení z práce domů. Navíc za tuto polévku utratíte jen několik málo desítek korun, což z ní dělá naprosto ideální pokrm i ve chvíli, kdy máte do kapsy poměrně hluboko.

I když o sobě přicházející jaro dává pomalu vědět, venku je večer stále poměrně chladno. A právě to si žádá přípravu nějaké vydatné polévky, se kterou se můžete zachumlat u televize do deky a před zimou se schovat. Oblíbené jsou v tomto ročním období hlavně hustější polévky, které nejenže zahřejí, ale také dostatečně zasytí. Na výběr jich máte hned několik. Pod záplavou nejrůznějších zeleninových krémů se ale vyplatí čas od času vsadit na léty ověřenou klasiku, kterou je bezpochyby frankfurtská polévka.

Frankfurtské párky jsou velmi kvalitní a mají vysoký obsah masa. Zdroj: Shutterstock

Frankfurtská polévka a její původ

Frankfurtské párky byly vůbec prvními párky na světě. Jak ve svých kronikách uvádí kronikář Achilles August von Lersner, frankfurtské párky se ve Frankfurtu nad Mohanem prodávaly již v roce 1487 a velmi rychle se staly lahůdkou, která se dokonce objevovala v menu při korunovačních hostinách. V průběhu let se z nich pak začala vařit i dodnes známá polévka, jež své pojmenování získala právě po této uzenině.

Frankfurtské párky jsou velmi kvalitní a mají vysoký obsah masa. Tomu ale také často odpovídá jejich cena. Mnozí tak ve frankfurtské polévce začali tuto uzeninu nahrazovat jinými párky, levnějšími. To ale v žádném případě není na škodu a rozhodně to neznamená, že pokud do ní nedáte vyloženě párky frankfurtské, polévka tím utrpí na chuti. Jistě, frankfurtské párky jsou při přípravě pochopitelně nejlepší, jejich roli ale s klidem zastoupí jejich levnější varianty.

Jednoduchá frankfurtská polévka

Frankfurtská polévka je rychle hotová a úžasně chutná. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

4 párky (ideálně frankfurtské)

4 brambory

1 stroužek česneku

1 litr hovězího vývaru

1 lžíci sladké mleté papriky

1/2 lžičky mletého kmínu

špetka sušené majoránky

100 mililitrů mléka

100 mililitrů smetany

1 cibuli

2 lžíce hladké mouky

sádlo

sůl

pepř

Postup:

V hrnci si rozehřejeme asi lžíci a půl sádla a osmahneme na něm najemno nakrájenou cibuli společně s kmínem a trochou pepře. Nakrájíme si párky na kolečka a stroužek česneku nasekáme. Párky i česnek přidáme do hrnce k cibuli a krátce je orestujeme. Poté všechno zaprášíme mletou paprikou, promícháme a necháme ji rozvonět. Do hrnce nalijeme vývar, přidáme nakrájené brambory a polévku asi patnáct minut za občasného míchání vaříme.

V malé míse rozmícháme společně mléko, smetanu a mouku a poté směs přes jemné sítko nalijeme do polévky, aby se do ní nedostaly hrudky. Polévku dobře promícháme a necháme ještě jednou projít varem. Tak si pojistíme, že v polévce nebude cítit chuť mouky. V úplném závěru vmícháme špetku majoránky a můžeme podávat. Frankfurtskou polévku servírujte ideálně s kouskem čerstvého chleba. Dobrou chuť!