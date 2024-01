Chcete doma servírovat dokonalá míchaná vajíčka? Připravujte je jako slavný šéfkuchař Gordon Ramsay.

Pokud se u vás doma s oblibou snídají míchaná vajíčka, jistě oceníte rady a zkušenosti vyhlášeného šéfkuchaře Gordona Ramsay. Ta jeho jsou totiž naprosto skvělou záležitostí, kterou ocení každý gurmán. Proto je musíte zcela určitě vyzkoušet. Určitě je už nebudete dělat jinak. Jsou nejen krémová a hebká, ale navíc je budete servírovat na stůl během chvilky.

Jak připravuje Gordon Ramsay míchaná a smažená vajíčka se podívejte v YouTube videu na kanále HexClad Cookware:

Zdroj: Youtube

S vejci si „pohrajte“

Gordon Ramsay je názoru, že je příprava míchaných vajec vlastně hra se zahříváním a chlazením pánve. Rychlá příprava na prudkém ohni je nejčastější chybou a vejce jsou ve výsledku naprosto vysušená. Dejte jim proto vždy potřebný čas a kontrolujte stále teplotu. Vhodné je průběžné odkládání pánve mimo plotýnku, kdy lehce prodloužíte čas přípravy, ale vždy se jedná jen o pár vteřin. Díky tomu míchaná vejce nepřijdou o svou vynikající krémovou konzistenci.

close info shutterstock.com zoom_in Kromě správné konzistence je potřeba míchaná vajíčka také dobře dochutit.

Míchaná vejce podle Gordona

Kromě několika čerstvých vajec budete potřebovat také kousek másla, lžíci smetany, bylinky a koření dle vašich chutí. Ramsay miluje čerstvou sekanou pažitku. Vajíčka vyklepněte do studené pánve s nepřilnavou povrchovou úpravou a přidejte zároveň i lžíci másla. Začněte vše postupně zahřívat, a to za stálého míchání. Díky tomu se spojí žloutky s bílky s rozpouštějícím máslem a vznikne jemná jednobarevná hmota. Během míchání vždy stírejte vejce ze stran pánve směrem do středu.

Vejce dochucujte ještě lehce tekutá

Kromě správné konzistence je potřeba míchaná vajíčka také dobře dochutit. Pokud chcete dosáhnout dokonalého výsledku, je nutné to provést ještě ve fázi, kdy jsou lehce tekutá. Během míchání tedy vejce dosolte a opepřete, koření se tak s vejci dokonale propojí.

close info Profimedia zoom_in Gordon Ramsay je názoru, že je příprava míchaných vajec vlastně hra se zahříváním a chlazením pánve.

Pánev s vejci odstavte

Ve chvíli, kdy jsou vejce ještě tekutá, měli byste je v závěru odstavit z plotýnky, ale stále míchat. Vejce se ještě budou prohřívat v pánvi o horké stěny. Následně vmíchejte lžíci smetany a vraťte pánev na pár vteřin na mírně zahřátou plotýnku. Jakmile jsou vejce v požadované konzistenci a naprosto hotová, opět je odeberte od zdroje tepla a vmíchejte do nich čerstvě posekané bylinky. Pak už nezbývá než Gordonova lahodná míchaná a nadýchaná vejce servírovat. Stačí dodat kousek kvalitního pečiva a čerstvé zeleniny a popřát všem strávníkům dobrou chuť.

Zdroje: www.twokooksinthekitchen.com, www.masterclass.com, www.bakeithwithlove.com