Johana Dahlová 20. 5. 2024 clock 2 minuty video

Vymýšlíte, co si dneska uvařit? Máte chuť na smažené? Ale kdepak řízky! Chtělo by to něco na chuť. S tatarkou a k pivu! Zkuste třeba gothaj v pivním těstíčku. Nebudete litovat!

Už jste měli gothaj v pivním těstíčku? Zastesklo se vám po něčem nekomplikovaném, ale dobrém k pivu. Nebo vás přepadla partička kamarádů, známých či sousedů a hodilo by se i něco na zub? Gothaj v pivním těstíčku je dobrota, nad kterou se neofrňují ani labužníci. Těžko byste ji ale hledali na jídelních lístcích bister a fastfoodů. Nejen gastronomický, ale také lingvistický zážitek vám nabízí toto kratičké video, které pochází z YouTube kanálu Ostravsky Gastrošef (Heřman Gazda), který vám předá tento vynikající recept prostě tak jak mu zobák narost. Takže nejen potěší, ale i pobaví. Zdroj: Youtube Co budete potřebovat na gothaj v pivním těstíčku? Kolik čeho bude potřeba? Pořiďte si hlavně gothaj případně jiný dobrý měkký salám. Je jen na vás, zda si jej nakrájíte na kostky nebo kolečka. S kostkami se lépe manipuluje, ale možná že esteticky vám budou připadat kolečka příhodnější. Smažený gothaj můžete jíst jen tak s majonézou, dipem nebo hořčicí, ale také může být plnohodnotným jídlem s bramborami a nakládanými okurkami či tatarskou omáčkou. To už je na vás. Na přípravu budete potřebovat 40 g gothaje v celku, který si nakrájíte podle vašeho přání. Pivní těstíčko vyžaduje rozhodně také alespoň 200 ml piva a opět je jen na vás, zda vás zláká klasické světlé nebo máte raději karamelovější tmavé pivo. Těstíčko bude držet díky jednomu vejci a zhruba 4 lžicím hladké mouky. close info Shutterstock zoom_in Nezapomeňte ani na tatarku, kečup nebo jinou omáčku, do které můžete smažené máčet. Nezapomeňte těstíčko dochutit a zvolit správnou přílohu Jako každé jídlo i tahle jednoduchá smažená rychlovka bude tak dobrá, jak dobře si poradíte s dochucením. Minimálně je třeba těstíčko osolit a opepřit, hodí se však ale také sušená cibule a granulovaný česnek, případně chilli nebo uzená paprika. Ke gothaji v pivním těstíčku se hodí ze všech možných příloh spíš jen ty bramborové. Pečené brambory jsou patrně nejlepší variantou, pokud chcete potrápit žlučník, pak se můžete vrhnout i na krokety, hranolky nebo jiné smažené dobroty a udělat doma friťákové orgie. Smažit můžete také květák, cibuli, sýr anebo celer. Související články close Vaření a recepty Mini pizzy z toustového chleba: Skvělá a rychlá svačina či večeře pro celou rodinu video close Vaření a recepty Speciální tatarák podle Karla Gotta: Takto by vám ho připravil, kdybyste přišli na návštěvu video Zdroje: recepty.cz, toprecepty.cz

