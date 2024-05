Hledáte novou a lahodnou inspiraci do svého jídelníčku? Pak zkuste Grenadýrmarš, tradiční rakouský pokrm. Máme pro vás recept od populární české herečky!

Rádi byste doma překvapili chutným obědem či večeří v tradičním stylu? Zavzpomínejte na starý dobrý Grenadýrmarš, který s oblibou vařily už naše babičky. Jedná se o poměrně jednoduchý pokrm na přípravu, a navíc díky němu prakticky zužitkujete i nedojedené zbytky. A zaručeně omámíte nejedny chuťové pohárky.

Jak správně připravit grenadýrmarš se podívejte na tomto YouTube videu na kanálu Gutr Kueche.at:

Co to je Grenadýrmarš

Svým původem se jedná o maďarský pokrm s názvem „Gránátos kocka“, který je známý i jako Grenadýrmarš neboli granátnický pochod. Pojmenování vzniklo během napoleonských válek, kdy rakouská vláda nezvládala zásobování a kuchaři měli v té době k dispozici zpravidla jen zbylé brambory nebo těstoviny.

Z těchto surovin bylo nutné připravit vydatné jídlo pro statečné a unavené vojáky. Maďaři začali své porce vylepšovat přidáním mleté papriky, která výsledný pokrm nejen krásně obarvila, ale i skvěle dochutila a ovoněla.

Jídlo vzniklé z nouze se nakonec rozšířilo i do domácností, časem i do sousedních zemí, a je oblíbené až do současnosti.

close info YouTube.com zoom_in Nejprve si oloupejte syrové brambory a nakrájejte je na malé kostičky o velikosti cca 1 x 1 cm.

Grenadýrmarš podle Nadi Konvalinkové

Herečka Naďa Konvalinková má tento recept velice oblíbený. „Je obyčejný, jednoduchý a snadný i na přípravu. Grenadýrmarš jsem jedla mnohokrát. Nejen od Čiriny, která má rodové kořeny v Maďarsku (Irena Košíková, vařila i pro prezidenta Václava Havla), ale mnohdy ho pro mě vařila i Květa Fialová. Chutná výborně a v jednoduchosti je síla, jak říkávala už moje babička.“

Postup přípravy

Nejprve si oloupejte syrové brambory a nakrájejte je na malé kostičky o velikosti cca 1 x 1 cm. Následně si nechte rozpálit na pánvi sádlo a přihoďte mletou červenou papriku. Odstavte z plotýnky a zhruba ½ minuty restujte.

Pak vraťte pánev zpět a přisypejte pokrájené brambory společně se 3 až 4 lžícemi vody, aby se nepřipalovaly a paprika zbytečně nezhořkla. V tuto chvíli přidejte i 2 lžičky soli a 1 lžičku pepře, přiklopte pokličkou a duste do měkka. Občas směs promíchejte, případně ještě podlijte trochou vody.

close info YouTube.com zoom_in Jakmile brambory scedíte, pečlivě je zamíchejte do měkkých brambor a mazlavé paprikovo-sádelnaté omáčky.

Mezitím dejte vařit těstoviny do vroucí osolené vody, tradiční jsou fleky, a uvařte je dle návodu. Jakmile je scedíte, pečlivě je zamíchejte do měkkých brambor a mazlavé paprikovo-sádelnaté omáčky. Celému pokrmu dá rakousko-uherskou tečku chuť a vůně osmažené cibulky do zlatova.

Tip

Pokud si chcete dopřát verzi s masem, můžete dodat i pokrájenou a orestovanou slaninu, nebo jinou uzeninu.

