Léto už pomalu končí, proto je ten správný čas využít všech výhod, které nabízí. Třeba levnou cuketu. Co si z ní můžete připravit?

Přestože na to nevypadá, cuketa je vitaminová bomba! Obsahuje velký podíl vitaminu A, B, C a navíc i pořádnou porci minerálů, zejména vápníku, hořčíku a železa. Dobrou zprávou je také to, že jde o lehce stravitelnou a nízkokalorickou zeleninu (100 g cukety má jen 19 kcal), kterou můžete jíst po kilech a s vaší tělesnou váhou to nic neudělá. Využijte toho a zahrňte cuketu do svých jídel!

Autor videa Delish vám ukáže, jak si připravit vynikající cuketové placky. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Jen ve správné kombinaci

Cuketu můžete jíst syrovou (například nadávkovanou škrabkou na brambory jako součást zeleninových salátů), ale výborná je i dušená, grilovaná nebo jako součást omáček či polévek. Od přírody má trochu nevýraznou oříškovou chuť.

Což na jednu stranu může být trochu „nuda“, ale pokud zeleninu zkombinujete se správnými přísadami, získáte v ní docela dobrého spojence pro mnoho chutných jídel. Cuketa je výborná například s rybami, mletým masem, kozím sýrem nebo houbami. Skvělá je i v kombinaci s tvrdší zeleninou jako je paprika, cibule, česnek nebo lilek.

close info Profimedia zoom_in Cuketa patří mezi nízkokalorické druhy zeleniny.

Cuketové těstíčko

Dnešní recept vám představí cuketu v trochu jiném světle – jako zeleninovo-sýrové placky, které si můžete udělat jako letní večeři nebo pohoštění k vínu. Jak na to: Oloupejte 2 větší cukety a nastrouhejte je na hrubém struhadle.

Z cuketové drti vymačkejte přebytečnou šťávu a smíchejte ji s 1 vejcem, 2 nasekanými jarními cibulkami, ½ hrnkem strouhaného parmezánu, ¼ hrnku kukuřičného škrobu, špetkou soli a pepře.

Čtvercové placky

Rozpalte větší pánev s trochou oleje. Na dno navrstvěte cuketové těstíčko tak, aby z něj vznikly placičky (ideálně ve tvaru čtverce). Opékejte je z každé strany asi 4 minuty, aby získaly zlatavý nádech. Každou z nich vložte na papírový ubrousek, který z nich vysaje přebytečný tuk a mastnotu.

Ale pozor, to není všechno! Jakmile usmažíte celou várku, na stejnou pánev dejte vedle sebe dvě placky. Posypejte je trochou strouhaného eidamu nebo cheddaru (můžete použít i jiný tučnější tvrdý sýr) a na něj položte další cuketovou placičku. Vznikne vám tak verze zeleninového sendviče.

Plácněte si večeři

Pochoutku zahřejte na pánvi z obou stran, aby se sýr uvnitř hezky roztekl. Hotové jídlo přesuňte na talíř a stejným způsobem dosmažte i zbytek placiček. Placičky servíruje rozkrojené napůl (aby byl vidět sýrový střed) a s pořádnou porcí syrové zeleniny, která jim propůjčí příjemnou svěžest.

