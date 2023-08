Grilovaná žebírka podle Pohlreicha. Mistr má úžasný trik, aby byla šťavnatá

Dost bylo klobásek, krkovic a kuřat. Odložte hermelíny, cukety i papriky bokem a nachystejte se na vynikající grilovačku. Hoďte na rošt žebra! S jejich přípravou vám pomůže Zdeněk Pohlreich.

K létu patří grilování

Léto je v plném proudu a s ním dovolené i víkendy v přírodě, na chatách nebo chalupách. K aktivnímu odpočinku i lenošení patří ale také společné posezení na zahrádce, piknik nebo grilování. Jíst se musí a během krásných letních dnů i nocí je prostě paráda zůstat venku o něco déle a vařit v zahradní kuchyni nebo na grilu na terase.

Oprašte gril a zajděte do řeznictví. Zdeněk Pohlreich má pro vás několik tipů, jak připravit vynikající šťavnatá žebra.

Žebra podle Pohlreicha

Grilovat se dá ledacos, ale když se řekne žebírka, milovníci dobrého jídla zbystří. Víte, jak mají žebírka vypadat před tím, než je začnete připravovat na grilování a jaká směs koření jim sluší?

Podívejte se, jak griluje žebírka vyhlášený šéfkuchař Zdeněk Pohlreich.

Není to však jediný Pohlreichův recept na žebra. Také šéfkuchařova marináda na žebra je plná chutí a ingrediencí budete potřebovat jen pár. Připravte si mixér a hlubší misku, do které dáte veškeré suroviny. Můžete samozřejmě připravit marinádu i ručně, ale aby se dobře smísilo koření s tekutinami, budete potřebovat i hmoždíř. Co bude třeba na marinádu?

Kořenící směsi i marinády si můžete přizpůsobit. Držte se ale napřed receptu a experimentujte až příště. Zdroj: Elena Veselova/Shutterstock.com

Pohlreichova marináda na žebra

Do hlubší misky nebo mixéru dejte zhruba 4 lžíce sladké chilli omáčky, kůru i šťávu ze tří limetek, asi panáka sójové omáčky, 2 cm čerstvého zázvoru, 3 stroužky česneku a čerstvě namletý pepř. Můžete také osolit, ale raději marinádu napřed ochutnejte - některé sójové omáčky jsou slané až dost.

Veškeré suroviny rozmixujte a odblaněná žebra směsí dobře potřete ze všech stran. Maso pak nechte několik hodin marinovat. A jak grilovat? Pomalu a dlouho. Žebra by měla být na grilu asi hodinu při teplotě okolo 160 °C.