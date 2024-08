Pamatujete také na letní grilovačku a bochníky chleba plněné sýrem a krájenými špekáčky? Udělejte si zrovna takové nebo jiná podobná jídla, která vám zpříjemní večer a potěší chuťové polštářky.

Grilování patří k létu

Prázniny jsou prosluněné tak akorát, abyste strávili pár večerů venku okolo ohně nebo grilu. Co dobrého si při té příležitosti dát?

Honí vás mlsná a dali byste si zrovna špekáčky? Připravit z nich můžete také buřty na pivu. Roman Paulus vám ukáže, jak si poradit s jejich přípravou i v kotlíku nad ohněm. Léto je pro takové vaření jako stvořené a při příští příležitosti můžete vyzkoušet právě tento recept. Ovoněný ohněm totiž chutná ještě o něco lépe. Tento a mnohé další příspěvky s video recepty od stejného šéfkuchaře najdete na YouTube kanálu Kuchyně Lidlu.

Zdroj: Youtube

Prázdninám svědčí grilované špekáčky i sýr

A co ta venkovská prázdninová klasika? Je to takové párty jídlo ze samých dobrých ingrediencí. Kupte malý bochník chleba, vyřízněte z vrchu „pokličku“, střídku vydlabejte a dovnitř dejte nakrájené opečené špekáčky, spoustu sýra a zeleninu dle vašeho výběru. Poté dejte bochník s náplní a přikrytý vyříznutou pokličkou z kůrky na rozpálený gril a nechte sýr zcela rozpustit.

Je to jídlo snadné, vůně a chutě rozhodně uvítá většina strávníků, ale přece jen je tu malé „ale“.

Tato jídla vypadají hezky, ale bochník není vyloženě praktické rozdělit na jednotlivé porce, mnohým je líto i chleba, který se většinou nesní celý. Jak z toho ven?

Pokud máte poklici na gril, nemusíte se snažit pokličku či zátku chleba schraňovat. Rozřízněte bochník prostě na půl a udělejte dvě větší misky se stejnou náplní. Už tímto řešením přijde na zmar mnohem méně chleba.

Pořád ale není rozdělení na porce ideální. V tomto případě můžete udělat individuální porce z malých kaiserek nebo dalamánků. Toto řešení je praktické a hezké. Hodí se také přichystat čerstvou zeleninu nebo salát, které se ke grilováním zapečenému pečivu hodí.

Nemusíte grilovat celý bochník. Houska nebo dalamánek stačí!

Bochník proložte sýrem a máslem

Pokusit se můžete také o obdobu tohoto receptu, který však nevyužívá chleba jako misku. Bochník je třeba krájet tak, aby stále držel v celku spodní stranou kůrky. Krájí se z vrchu zhruba na krajíce, a pak příčně přes krajíce, aby vznikly hranolky chleba držící na kůrce dole. Následně je třeba rozehřát zhruba osminku másla a rozehřát v ní propasírovaný česnek. Máslo by se mělo jen rozpustit. Pak do něj můžete přidat i bylinky, klasicky se hodí nasekaná pažitka, ale i jiné bylinky podle chuti. Rozmarýn, tymián, ale i další.

Dál bude nutné nakrájet nebo nahrubo nastrouhat váš oblíbený tvrdý sýr a pak plátky vkládat do chleba a promazávat rozpuštěným máslem s bylinkami. Celý takto připravený chleba zabalte do alobalu a dejte péci do trouby na 190 °C nebo uložte na rošt grilu.

Zapékejte zhruba 30 minut, pak alobal odstraňte alespoň z vrchu, odhalte bochník a ještě 10 minut nechte na grilu nebo v troubě, aby měl chléb pěknou barvu. Výsledkem je bochník se sýrem, který můžete vidět na našem titulním obrázku.

Co je kouzlo tohoto receptu? Po skončení grilování lze jednotlivé hranolky chleba z bochníku vytahovat. Jsou nejen krásně provoněné česnekem a bylinkovým máslem, ale také na nich ulpí roztečený lahodný sýr.

