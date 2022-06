Grilování: Těchto 8 zásadních chyb při grilovačce dělá skoro každý

Grilovací sezónu můžeme považovat za zahájenou. Poradíme, jakých chyb se během grilování vyvarovat, aby byl výsledek dokonalý.

1. chyba: Nenaložené maso

Rozhodně je nutné před grilováním maso naložit do oleje, koření, bylinek… Odborníci totiž zjistili, že pokud maso naložíte před grilováním do marinády, sníží se obsah karcinogenů až o 90%, zejména pokud marinovací směs obsahuje citron nebo ocet.

Maso naložte do oleje a bylinek ideálně den předem. Zdroj: Profimedia

2. chyba: Špinavý gril

Čistota půl zdraví a platí to i v případě grilu. Před tím, než zapnete gril, ujistěte se, že je naprosto čistý a od posledního použití na něm nezůstaly staré a spálené kousky jídla. Nejenže by váš grilovaný pokrm získal nežádoucí pachuť, ale mohly by se do něho dostat bakterie. Gril dobře vyčistíte speciálním náčiním, například pomocí drátěného kartáče.

Gril pečlivě čistěte. Zdroj: Profimedia

3. chyba: Kapající olej

I když by se maso mělo marinovat, dejte pozor na příliš velké množství oleje. Pokud maso neotřete papírovým ubrouskem před položením na grilovací plochu, bude olej kapat, a může tak znovu zažehnout nežádoucí plameny.

4. chyba: Spěch

Neúspěch můžete při grilování čekat, pokud nebudete trpěliví. Dopřejte grilu čas, dokud se pořádně nerozpálí, jen tak se jídlo dokonale propeče. Čas potřebuje i maso, které nedávejte na gril rovnou z ledničky, mělo by mít pokojovou teplotu.

5. chyba: Neřešíte zónování

Rozpálená plocha grilu nemá na všech místech stejnou teplotu. To byste si měli uvědomit od prvního okamžiku, kdy na gril položíte plátek masa. Pokud ho dáte hned na střed, kde je teplota nejvyšší, spálí se a uvnitř se vůbec nepropeče.

6. chyba: Zvedáte poklop

Občas je potřeba poklop plynového grilu zvednout, ale pokud to děláte každých 5 minut a kontrolujete stav masa, bude to trvat nekonečně dlouho, než bude vše hotové, jen tím zbytečně prodloužíte dobu grilování. U grilu s dřevěným uhlím zase neustálým otevíráním víka přiživíte oheň a maso tak můžete snadno spálit.

7. chyba: Používáte vidličku

Nemáte správné grilovací náčiní a používáte příborovou vidličku? Neděláte dobře, protože pokud při otáčení propíchnete maso, šťáva zbytečně odteče pryč, maso bude suché a tvrdé.

Vidličku vyměňte za grilovací náčiní. Zdroj: Profimedia

8. chyba: Mícháte hotové se syrovým

Hotové maso z grilu by mělo být vždy na jiném místě, než maso syrové, které se teprve chystáte opéct. Nikdy je nedávejte na stejnou plochu, na stejný talíř či misku, syrové maso totiž obsahuje bakterie, které by se neměly dostat s hotovým pokrmem do kontaktu.

Zdroje: www.prostreno.cz, www.bydlimekvalitne.cz