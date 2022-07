4 největší chyby při grilování kuřecího masa: Neděláte je taky?

Grilování kuřecího masa může být poměrně ošemetné a spousta lidí se často setkává s tím, že je maso po sundání z grilu suché, má nevýraznou chuť, anebo je uprostřed ještě syrové. Příprava kuřecího na grilu přitom není nikterak složitá. Možná se ale i vy dopouštíte jedné z nejčastějších chyb a nevědomky se tak připravujete o skvělý chuťový zážitek.

Přestože se kuřecí maso obecně těší velké oblibě, když dojde na grilování, většina lidí raději sáhne po vepřové krkovici, anebo hovězím burgeru. Problém totiž tkví v tom, že je často grilované kuřecí maso vysušené, tuhé a úplně se v něm ztrácí chuť marinády. Pokud se s obdobným problémem pravidelně setkáváte i vy, možná se nevědomky při grilování dopouštíte zásadních chyb.

Před každým grilováním je třeba gril důkladně vyčistit. Následně jej můžete potřít špekem, aby se na něj maso nelepilo. Zdroj: Profimedia

1. chyba: Kuřecí maso nakládáte do marinády

Přestože je velmi populární nakládat maso do nejrůznějších marinád několik hodin před grilováním, v případě kuřecího se nakládání masa vyhněte obloukem. Grilujte jej nejprve několik minut bez jakéhokoliv koření a připravenou marinádou jej potírejte až na grilu zhruba 3 minuty předtím, než jej sundáte z ohně. Díky tomu se marináda nevysuší, nespálí a maso si lépe udrží svou šťavnatost.

2. chyba: Při otáčení masa používáte vidličku

Snad není nic horšího, a to neplatí jen pro kuřecí maso, než je otáčení steaků a jiných masitých lahůdek vidličkou. S ní totiž do masa zbytečně uděláte díry, kterými bude šťáva vytékat, a maso bude nakonec nepříjemně vysušené. Rozhodně se vyplatí zainvestovat do kleští na otáčení masa. Na trhu jich existuje obrovské množství, přičemž lze sehnat i kleště za pár korun. Uvidíte, že jakmile vyměníte vidličku za kleště, bude grilované maso podstatně lahodnější.

Maso nechte chvíli při pokojové teplotě, aby nezažilo teplotní šok. Zdroj: Shutterstock

3. chyba: Grilujete na příliš velkém ohni

Ne, větší žár rozhodně neznamená, že bude maso rychleji hotové. Naopak. Z venku sice může působit, že je krásně propečené, jenže jakmile do něj zakrojíte, zjistíte, že je uprostřed zcela syrové. A to může být hlavně v případě kuřecího masa pro lidské zdraví velmi nebezpečné.

Dejte si při grilování načas. Maso byste měli opékat nad žhavými uhlíky, nikoliv nad plameny, které steaky olizují. Pár minut navíc, které pomalému grilování věnujete, se vám štědře vrátí v podobě neodolatelně chutného a voňavého masa.

4. chyba: Grilujete maso vytažené z chladničky

I když je pochopitelně nežádoucí nechávat maso v teple, a to hlavně přes léto, a je nutné jej skladovat v chladničce, před grilováním je třeba jej z chladničky vyndat z předstihem. Není třeba se bát, s masem se během chvilky nic nestane. Postačí zhruba třicet minut, během kterých se maso v pokojové teplotě „ohřeje” a bude se grilovat mnohem lépe. Když grilujete studené maso rovnou vytažené z lednice, hrozí, že se správně nepropeče a zůstane uvnitř studené, a to i navzdory tomu, že jinak dodržíte všechny ostatní zásady grilování.