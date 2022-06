Málokdo griluje správně: Základní pravidla pro dokonale šťavnaté maso

S přicházejícím teplým počasím začala i sezóna zahradních party a grilování. Víte, jak na to, aby byl každý váš pokrm z grilu vynikající a maso bylo plné šťávy a neodolatelně voňavé?

Každý ctitel teplého počasí se těší na společné večery s rodinou a přáteli pod širým nebem. A přesně k tomu patří i oblíbené „grilovačky“. Chuť masa, zeleniny nebo sýra je na grilu zkrátka jedinečná a jen tak něco ji nenahradí. Přestože není na grilování nic složitého, i tato úprava masa má svá pravidla. Co byste neměli nikdy zanedbat a čeho je dobré se vyvarovat? Máme pro vás pár žhavých tipů!

Nepodceňte výběr masa

Jaké maso je ke grilování nejvhodnější? Vhodné jsou všechny druhy masa. Záleží, na co zrovna máte chuť. U řezníka byste si měli ověřit původ masa, které sice nemusí být zrovna v bio kvalitě, ale není od věci vědět, čím chovatelé krmí a jak se se zvířaty zachází.

Nejlepší je vždy naprosto čerstvé maso, které vám může obchodník přímo na místě naporcovat. Pokud je to možné, vyhněte se masu vakuovanému. Vždy je lepší vybírat prorostlé kousky, protože tuková hmota způsobuje křehkost a dodává masu onu omamnou vůni a chuť. Důležitá je i barva masa, čím je tmavší, tím je starší, a tudíž ke grilování méně vhodné.

Než začnete grilovat, nechte maso tak hodinu mimo lednici, aby dosáhlo pokojové teploty. Zdroj: shutterstock.com

Nikdy negrilujte chlazené maso

Než začnete grilovat, nechte maso tak hodinu mimo lednici, aby dosáhlo pokojové teploty. Je to základní předpoklad pro dokonalý grilovaný steak. Kdybyste to neudělali, maso bude ve výsledku kvůli teplotnímu šoku tuhé. V případě, že chcete použít maso z mrazáku, nechte ho minimálně 12 hodin před grilováním rozmrazit při pokojové teplotě. V žádném případě k tomu nevyužívejte mikrovlnnou troubu!

Maso před grilováním nikdy nesolte!

Protože sůl způsobuje vylučování vody z masa, byl by jeho povrch trvale mokrý. Nikdy by vám nevzniknul karamel, který dá masu krásnou zlatavou barvu. Než dáte maso na gril, vždy jej pečlivě osušte.

Maso před grilováním nikdy nesolte! Zdroj: shutterstock.com

Vždy pořádně rozžhavený gril

Dalším důležitým pravidlem je předem rozpálený gril. V opačném případě nikdy nedosáhnete chutné krusty na povrchu masa a velice špatně se vám bude odhadovat správný stupeň propečení. Maso se nezatáhne, bude se pouze ohřívat, lepit k roštu a bude, spíše než grilované, vysušené. V začátku položte maso na rozpálený rošt, díky správnému zatažení zůstane všechna šťáva uvnitř. Postupně teplotu snižujte, maso příjemně změkne a bude dokonale propečené a křehké.

Podle délky zvolte druh paliva

Budete grilovat celou noc? V tomto případě použijte brikety z tvrdého dřeva. Jestli vás čeká jenom krátké jednorázové grilování pár kousků masa či zeleniny, sáhněte po dřevěném uhlí.

V případě přímého grilování využijte teplot od 200 do 230 °C. Při nepřímém grilování to mohou být nižší teploty, a to okolo 170 °C. Zdroj: shutterstock.com

Správná teplota grilování

V případě přímého grilování využijte teplot od 200 do 230 °C. Při nepřímém grilování to mohou být nižší teploty, a to okolo 170 °C. Maso byste měli konzumovat až ve chvíli, pokud má vnitřní teplotu alespoň 54 °C. Budete mít jistotu, že došlo k likvidaci veškerých nezdravých bakterií, jež by vám mohly způsobit trávicí problémy.

Zdroje: www.hobby.magazinplus.cz, www.magazin.recepty.cz,