Guláš 6x jinak. Jak uvařit hospodský, námořnický nebo pikantní? Je to snadné

Někoho honí mlsná a přemýšlí o kremrolích, jiný spekuluje, jaké masíčko by si dal. Co takhle guláš? A jaký byste si dali? Guláš rozhodně není jen jeden, i když ten úplně obyčejný hospodský je docela fajn. Jaké guláše můžete vyzkoušet? Přínášíme vám hned šest možností.

Hospodský guláš není žádná rychlovka

Podívejte se, jak hospodský guláš připravuje zkušený kuchař! Je to krátké video k věci, ale s dostatečně obsáhlým výkladem bez zbytečného cukrování okolo. Kuchař věcně a jasně ukazuje, jak takový hospodský gulášek připravit, jak postupovat, na nic nezapomene a nic nevynechá:

Kolik gulášů znáš, tolikrát jsi gurmánem

Gulášů je celá řada. Kromě hospodského, si můžete udělat třeba zvěřinový, pivní, pikantní, znojemský či námořnický a určitě se najdou i další. Třeba segedínský!

Zvěřinový guláš není pro každého

Textura masa je jiná a někteří dokonce tvrdí, že jim i jinak voní. Srnčí, kančí i dančí či jiné maso je rozhodně vhodné a vynikající. Maso před přípravou dobře očistěte jak od tuku, tak blanek. Zvěřinový guláš může být i pikantnější a dochucený třeba drceným jalovcem, který ke zvěřině také patří.

Je řada způsobů jak guláš udělat a všechny mají něco do sebe. Zdroj: DUSAN ZIDAR/Shutterstock.com

Pivní guláš

Pivní guláš se dělá tak, že se pivem pečeně podlévá. Guláš se jinak připravuje jako obvykle. Od pivního guláše je už kousek k irskému hovězímu ragú, které je připravuje v jednom hrnci s mrkví, brambory, cibulí, česnekem a tymiánem. Takové ragú se prý v Irsku podlévá černým pivem a nechybí na svátečním stole na svatého Patrika.

Pikantní guláš

Do pikantního guláše nepatří jen chilli, ale prý by se měl správně při dušení také podlévat rajčatovou šťávou. Buďte však opatrní a nenechejte ji připálit, jemné přichycení nevadí, a naopak dodá ještě intenzivnější chuť, ale nesmí se to přehnat.

Guláš se obvykle podává s knedlíkem, ale hodí se i jiné přílohy. Cibulka však nesmí chybět. Zdroj: AS Food studio/Shutterstock.com

Znojemský guláš

Znojemský guláš je významně jiný tím, že se do něj přidávají také na kousky nebo nudličky nakrájené kyselené okurky. Ač se to zdá být na první pohled zvláštní nápad a neznalého strávníka kousky okurky v jídle rozhodně překvapí, kyselkavost a šťavnatost okurek se příjemně s gulášem snoubí.

Námořnický guláš

Námořnický guláš je méně známý a překvapivě se také recepty na něj liší, je to však takový způsob přípravy, kdy se maso dusí v zelenině jako obvykle, ale po změknutí se do něj ještě navíc přidají dvě deci červeného vína. I když je klasickou přílohou houskový knedlík, někteří nenechají dopustit na malé bramboráčky, které se mohou s námořnickým gulášem také servírovat.