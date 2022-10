Skvostný guláš na pivu podle Moniky Absolonové. Rodinný recept známé zpěvačky

Zdroj: AS Food studio/Shutterstock.com

Hovězí guláš patří mezi ty vůbec nejoblíbenější evropské pokrmy. Receptů, jak jej připravit, existuje celá řada. Každá rodina má ale často jeden svůj, který se předává z generace na generaci. A jinak tomu není ani u zpěvačky Moniky Absolonové, která nedá dopustit na postup, o který se s ní podělila její maminka.

Mezi absolutní klasiky české kuchyně patří například svíčková, knedlo vepřo zelo, ale také guláš, a to i navzdory tomu, že vlastně vůbec z českých zemí nepochází. Připravuje se u nás však už tak dlouho a tak často, že si své čestné místo v tuzemských kuchařkách a na jídelních lístkách i těch nejmenších hospůdek přece jen vydobyl.

Není guláš jako guláš

Hovězí guláš v podobě, v jaké jej známe, pochází z Maďarska. Jeho absolutní původ je ale přisuzován Turkům, kteří vařili hovězí maso společně se zeleninou a bylinkami. Když kdysi dávno Turci útočili na Evropu, svůj oblíbený pokrm zavedli i do ní. Jak šel čas, začal se guláš připravovat v mnoha domácnostech napříč celou Evropou. Byli to ale Maďaři, kdo do něj poprvé přidali ingredienci, která se následně stala absolutním základem guláše – mletou červenou papriku. A i tento recept se začal rychle šířit, až se dočkal obrovské popularity i v českých zemích. A právě tak se guláš připravuje dodnes.

Hovězí guláš s pivem podle Moniky Absolonové

V dnešní době jsou k nalezení stovky nejrůznějších receptů, jak guláš připravit, a dá se říct, že se v každé domácnosti guláš připravuje jinak. A pokud jste vy zatím nenašli recept, který by vám naprosto vyhovoval, zkuste guláš připravit tak, jak jej vaří Monika Absolonová. Oblíbená muzikálová zpěvačka na recept své maminky nedá dopustit.

I když se pro méně zkušené kuchaře může zdát příprava guláše složitá, nic na ní není. Na začátku vaření si nakrájejte 750 gramů cibule najemno a 1,5 kilogramu hovězí zadní kýty na menší kostky, ať se s tím později nemusíte zdržovat. Očistěte si také 1 celou palici česneku.

Ve velkém hrnci si rozehřejte 4 velké lžíce sádla a cibuli na něm nechte zesklovatět. Prolisujte k ní 3 stroužky česneku a přidejte maso. To krátce ze všech stran zarestujte, aby se zatáhlo, a přilijte asi 250 mililitrů vody. Stáhněte plamen a maso pod pokličkou duste asi hodinu a půl, aby lehce změklo.

Po 90 minutách maso zasypte celým sáčkem sladké mleté papriky. Přidejte 20 kuliček nového koření, 5 bobkových listů a maso dobře osolte a opepřete. Do hrnce nalijte 1/2 litru světlého piva, všechno dobře zamíchejte, opět přiklopte a vařte další hodinu a půl. Na konci vaření do guláše prolisujte zbytek stroužků česneku a vmíchejte velkou hrst sušené majoránky.

Houskové knedlíky bez droždí

A ke guláši se skvěle hodí houskové knedlíky. Ty je možné připravit dvěma způsoby, a to buď s pomocí droždí, nebo prášku do pečiva. Právě druhá varianta je časově mnohonásobně méně náročná.

Houskové knedlíky můžete připravit i z prášku do pečiva. Zdroj: Shutterstock

Nakrájejte si 3 rohlíky na kostičky a smíchejte je s 500 gramy hrubé mouky, 1 sáčkem prášku do pečiva, 3 vejci a 200 mililitry vlažného mléka. Taktéž je dobře osolte. Těsto nechte pár minut odpočinout a udělejte z něj 2 stejně velké šišky. Ty pak vařte ve vroucí vodě pod pokličkou 20 minut. A celý pokrm je hotový. Knedlíky nakrájejte nití a servírujte ke guláši. Dobrou chuť!