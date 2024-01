Na pravý hospodský guláš nemusíte chodit nikam daleko, jelikož ho sami zvládnete uvařit doma. Vyzkoušejte podle šéfkuchaře Romana Vaňka jednoduchý recept, který opravdu nemá chybu! Spolu s domácími knedlíky si na něm pochutná celá vaše rodina, která se bude olizovat až za ušima.

Během vaření guláše se dbá především na správné opečení cibulky, změknutí masa a na dostatečné okořenění. Pokud budete dodržovat následující rady a postupy, získá váš guláš typickou tmavě hnědou barvu s neodolatelnou chutí. Mějte také na paměti, že na samotný guláš nesmíte spěchat. Jestliže mu však dopřejte dostatek svého času, odmění vás naprosto rozplývající chutí.

Při přípravě a vaření poctivého guláše vám může pomoct také video recept na YouTube, na kanálu Těhotnej kuchař:

Základ dokonalého guláše

V přípravě hovězího guláše hraje velmi významnou roli cibulka, která ovlivňuje chuť i barvu pokrmu. Oloupejte a nakrájejte nahrubo jeden kilogram cibule, kterou poté nasypte do širokého kastrolu s rozpáleným sádlem o hmotnosti 100 g. Přidejte lžičku drceného kmínu a cibuli za občasného míchání orestujte na středním plamenu do hněda. Jakmile bude mít cibule tu správnou barvu, odstavte kastrol z plotny na 10 minut.

close info shutterstock zoom_in Dejte si pozor, aby se vám cibule nepřipálila. V guláši by pak byla cítit hořkost.

Příprava hovězího masa

Během čekání, než vám orestovaná cibulka dojde, si připravte stejné množství hovězího masa, nejlépe kližky. Očištěné maso nakrájejte na asi 2 cm velké kostky, které následně orestujte ze všech stran na opět rozpálené cibuli. V průběhu restování dojde k uvolnění šťávy z masa, kterou je zapotřebí nechat úplně odpařit.

Doladění chutí kořením

Až budete mít maso osmahnuté a voda se vypaří, přidejte sůl, pepř a po dvou lžících ještě červenou papriku a rajský protlak. Za stálého míchání, aby nedošlo k připálení, restujte 2 minuty. Potom maso podlijte 1,5 l vývarem, přidejte 4 bobkové listy a vše přiveďte k varu. Jakmile se vývar začne vařit, stáhněte plamen na minimum, kastrol přiklopte pokličkou a nechte obsah vařit nejméně 3 hodiny.

close info Shutterstock zoom_in Guláš se vaří napříč bývalou Guláš můžete uvařit den předem, abyste ho nemuseli připravovat už od rána.

Vůně linoucí z kastrolu

V okamžiku, kdy bude maso krásně měkké, vyndejte bobkové listy, a naopak přidejte lžičku majoránky, kterou rozemněte v ruce. Guláš ještě 1 minutku povařte, a poté jej stáhněte z ohně. Pokud chcete omáčku hned podávat, vyčkejte 15 minut, aby si vše odpočinulo. Hovězí guláš můžete samozřejmě podávat i druhý den, kdy získá výbornou chuť, díky odležení.

Těsto na houskové knedlíky

Co by to bylo za poctivý guláš bez domácích houskových knedlíků? Mezitím, co si dáte ohřát 250 ml mléka, smíchejte v míse 500 g hladké mouky se solí. Následně do mouky udělejte důlek, kam nalijte část vlažného mléka, rozdrobte 10 g droždí a přidejte trochu cukru. Mléko s droždím lehce promíchejte a po 5 minutách odpočinku přidejte zbytek mléka s jedním vejcem. Vše smíchejte dohromady a do vzniklého kyprého těsta zapracujte nakrájený rohlík na kostičky. Pod utěrkou na teplém místě nechte těsto kynout 30 minut.

close info Hans Geel / Shutterstock.com zoom_in Houskový knedlík je k poctivému guláši typickou přílohou, bez které si ho jen ztěží dokážeme představit.

Poslední přípravy pokrmu

Z nakynutého těsta vytvořte dvě stejně velké šišky, které vložte do vroucí osolené vody. Po 9 minutách vaření knedlíky otočte na druhou stranu, a opět je nechte vařit 9 minut. Uvařené knedlíky z vody vyjměte a na podložce je párkrát propíchejte špejlí, aby se nesrazily. Jednotlivé knedlíky nakrájené nití pak můžete s radostí podávat s omáčkou a hovězími kostkami.

