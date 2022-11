Václavkový guláš podle panímámy. Lepší jste ještě nikdy nejedli

Typickými podzimními houbami, kterých jsou ještě stále plné lesy, jsou václavky se svou originální chutí. Pokud jste si je už zavařili, udělejte si ještě z čerstvých kousků guláš, který je nádherně voňavý a chuťově naprosto bezkonkurenční.

Václavky patří mezi poměrně oblíbené houby, které se v českých lesích objevují už někdy koncem srpna, ale častěji od září, a to až do prosince. Hodí se nejen do gulášů, ale jsou i skvělou příchutí aspiků a výborné jsou i naložené ve sladkokyselém nálevu. Využijte ještě jejich čerstvého stavu a uvařte si z nich houbový guláš, který svou chutí překoná s přehledem masovou klasiku.

Václavky mají specifické aroma i chuť

Zpravidla začíná václavkám nejžhavější sezóna kolem svátku sv. Václava, podle čehož tyto houby získaly i svůj lidový název. A když rostou, vyskytují se vždy v trsech a hojném množství. Často parazitují na stromech a pařezech.

Rozdělují se do tří skupin, a to na bezprstenné a pak na druhy s bílým nebo se žlutým velem. Klobouky a třeně všech druhů mívají barvu ve všech odstínech žlutohnědé až medově hnědé a jsou pokryty drobnými šupinkami. Chuťově se václavky řadí k opravdovým lahůdkám.

Jak si uvařit václavkový guláš? Inspirujte se ve videu:

Václavky potřebují tepelnou úpravu

O václavkách byste měli vědět, že patří mezi houby, které jsou za syrova mírně jedovaté. Proto je nutné je před konzumaci vždy nejméně 20 minut tepelně upravit. Pokud jsou václavky syrové nebo nedostatečně povařené, mohli byste si jejich požitím způsobit nepříjemné zažívací potíže. Nejsou proto vhodné pro smažení a grilování.

O václavkách byste měli vědět, že patří mezi houby, které jsou za syrova mírně jedovaté. Zdroj: profimedia.cz

Václavkový guláš

Nejprve si pečlivě očistěte nasbírané václavky a pokrájejte je na menší kousky. Potom si nakrájejte nadrobno 6 až 7 stroužků česneku a najemno 2 velké cibule. Dále si připravte asi tak 5 oloupaných brambor a rozřežte je na malé kostky.

Na pánvi rozpusťte a opražte 100 g slaniny nebo špeku a osmažte na nich dozlatova pokrájenou cibuli s česnekem. Poté přidejte václavky a řádně promíchejte. Nechte chvíli pražit a dochuťte solí, pepřem, majoránkou, drceným kmínem a mletou červenou paprikou. Nakonec dejte do hrnce brambory a vodu, přiklopte poklicí a nechte na mírném stupni vařit do té doby, než brambory změknou. Průběžně guláš míchejte, aby se nepřipálil.

Zahuštění je na vás

Pokrm můžete nakonec zahustit trochou mouky rozmíchané ve vodě, anebo jej ponechat v čisté zredukované formě. K zahuštění se hodí i nastrouhaný tvrdý chléb či granulovaná jíška. Pak guláš ještě provařte asi po dobu 10 minut do požadované hustoty.

Hotový guláš můžete někdy obměnit jeho jemnější verzí. Stačí, když do něj na závěr přidáte klasickou nebo kysanou smetanu. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Chcete jemnou variantu?

Hotový guláš můžete zjemnit. Stačí, když do něj na závěr přidáte klasickou nebo kysanou smetanu. Pokrm lze servírovat jen tak s pečivem, houskovými či bramborovými knedlíky, ale i s vařenými bramborami, rýží nebo těstovinami.

Zdroje: www.recepty.cz, www.apetitonline.cz, www.abecedazahrady.dama.cz