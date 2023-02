Tajemství dokonalého guláše: Takto se bude maso přímo rozplývat na jazyku

Připravit guláš není žádným složitým úkolem. Připravit ale guláš, který bude skvěle chutnat a maso v něm obsažené se bude takřka rozpadat, to už je poměrně tvrdým oříškem. I tak ale celý postup není nijak složitý. Stačí se jen držet několika málo osvědčených rad.

Zdroje: YouTube.com, kucharkaprodceru.cz, vareni.cz

Guláš patří mezi Čechy k těm vůbec nejoblíbenějším pokrmům. Je plný chuti, voní po paprice a majoránce a v chladných dnech krásně zahřeje. I přesto se k němu ale pojí jeden nevítaný problém. Často se totiž stává, že výsledný zážitek z konzumace guláše zničí maso, které je tuhé. A to leckdy i navzdory tomu, že guláš vaříte dlouho.

Časté chyby při vaření guláše

Uvařit guláš opravdu není žádným velkým uměním, navzdory tomu se ale přece jen může leckomu stát, že se mu nepovede. Problém často tkví v chybách, které se možná na první pohled zdají nepodstatné. Jenže právě tyhle přešlapy mohou stát za tím, že hodiny vařený guláš skončí v odpadcích.

Ve spoustě kuchařek najdete tvrzení, že by při vaření guláše mělo být v hrnci tolik gramů cibule, kolik jste použili masa. Jenže to není tak docela pravda. Velké množství cibule sice guláš zahustí, na druhou stranu ale cibule v průběhu vaření výrazně sládne, a tak by kvůli ní mohl být guláš ve finále až přespříliš sladký. Raději tedy cibule uberte.

Guláš patří k oblíbeným pokrmům. Někteří mají dokonce za to, že pochází z Česka. K nám se ale dostal z Maďarska. Zdroj: AS Food studio/Shutterstock.com

Druhou častou chybou je nesprávné osmažení masa. Maso se restuje z toho důvodu, aby se zatáhlo a udrželo si svou šťavnatost. V opačném případě pustí svou šťávu do guláše a bude suché a tuhé. Proto restování masa nijak neuspěchejte a dbejte na to, aby bylo dokonale opečené ze všech stran.

A v neposlední řadě důsledně hlídejte hrnec, jakmile do něj přidáte mletou sladkou papriku. I tu je třeba krátce zarestovat, aby uvolnila svou krásnou vůni. Jenže jakmile ji budete restovat delší dobu, začne se pálit a zhořkne. A nakonec kvůli tomu bude hořký celý guláš.

Dokonalý hovězí guláš s paprikou

Guláš zvládne uvařit i naprostý kulinářský antitalent. Počítejte však s tím, že jeho jednoduchost je vykoupena poměrně dlouhou dobou vaření. Aby byl guláš skutečně dobrý a maso se rozplývalo na jazyku, musíte jej vařit minimálně 2 až 3 hodiny.

Podrobný postup najdete ve videu:

Na začátku vaření si nakrájejte najemno 400 gramů cibule. V hlubokém hrnci rozehřejte 1 lžíci sádla a 3 lžíce rostlinného oleje a nechte na nich zlehka cibuli restovat. Zatímco se cibule opéká, nakrájejte si 700 gramů hovězí kližky na menší kostky. Jakmile cibule zhnědne, podlijte ji trochou vody.

Až se voda odpaří, přilijete další vodu a znovu nechte odpařit. Až bude cibule opravdu sytě hnědá, přidejte do hrnce maso. To pak za občasného míchání restujte do té doby, dokud nebude za všech stran dokonale opečené. Až se tak stane, do hrnce přijde 30 gramů mleté sladké papriky. Vše dobře promíchejte, aby se maso v paprice obalilo. Ve chvíli, kdy do hrnce přidáte papriku, restujte maso maximálně jednu minutu, aby paprika nezhořkla.

Maso podlijte vodou tak, aby špičky masových kostek lehce vyčuhovaly, a přidejte 1 lžičku soli, 1 menší lžičku kmínu, 3 lžičky rajského protlaku a současně s tím guláš i opepřete. Do guláše můžete pro ještě lepší chuť nakrájet také jednu celou zelenou papriku. Pak už jen hrnec přikryjte pokličkou a nechte guláš vařit zhruba 2 hodiny. V průběhu vaření ho zkontrolujte a případně dolijte vodu.

Když do guláše přidáte ještě čerstvou papriku, jeho chuť bude mnohem plnější. Zdroj: Dustin Dennis / Shutterstock.com

Jak zahustit guláš

Způsobů, jak zahustit guláš, existuje celá řada. Často se používá klasická tmavá jíška, někdo zase vsází na nastrouhanou bramboru. Nejideálnější je ale použít chleba. A to tvrdý. Pokud máte doma jen chléb čerstvý, ukrojte z něj 3 krajíce a dejte je uschnout do trouby vyhřáté na 110 stupňů Celsia na 30 minut.

Pak chleba pokrájejte a přidejte ho do guláše. Zamíchejte a vařte guláš dalších 40 minut. V závěru vaření do něj ještě prolisujte 3 stroužky česneku a přidejte 1 lžičku majoránky. Povařte posledních 5 minut a je hotovo. Guláš ještě případně dochuťte solí a pepřem a můžete podávat. V nejlepším případě s dobrým houskovým knedlíkem anebo krajícem čerstvého chleba. Vynikající je ale také guláš s bramborovou kaší.