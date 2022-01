Gulášovka – rychlovka: Lidovka od Ládi Hrušky. Je úplně super. Zkuste ji!

Většina z nás má velmi ráda polévky, především pak ty klasické české. Mezi ně samozřejmě patří i gulášovka. Ta když se dobře připraví, patří mezi hotový klenot tuzemské gastronomie. Láďa Hruška vám poradí, jak gulášovku připravit levně a rychle.

Gulášová polévka je v našich končinách velmi oblíbená a společně s bramboračkou a masovým vývarem tvoří trojici nejčastěji připravovaných polévek. Jak už název vypovídá, gulášovka je odvozena od guláše. Původní guláš, který si připravovali pastevci z hovězího masa, cibule a červené papriky, se totiž ničím nezahušťoval a vypadal tedy spíše jako polévka. Slovo guláš pak prý bylo odvozeno z maďarského názvu gulya, které označovalo stádo hovězího dobytka. Poté, co se začali Maďaři převážně živit zemědělstvím a chovem dobytka, začali guláš připravovat i z jiných druhů masa než jen z hovězího.

Do gulášové polévky patří mix mletého masa. Zdroj: Sea Wave / Shutterstock.com

Gulášová polévka podle Ládi Hrušky

Jak si připravit levnou, snadnou a rychlou gulášovou polévku podle Ládi Hrušky? K její přípravě budete potřebovat následující ingredience:

4 brambory

1 hovězí bujón

1 cibuli

2 g drceného kmínu

5 g majoránky

15 g čerstvého másla

500 g mletého masa - mix

10 g pšeničné hladké mouky

rostlinný olej

10 g sladké papriky

2 g černého mletého pepře

5 g soli

750 ml vody

Těsně před dovařením přidáme sušenou majoránku, kterou v ruce rozemneme, aby se v gulášové polévce rozvoněla. Zdroj: Shutterstock

Postup:

Cibuli nakrájíme nadrobno a osmahneme ve větším hrnci na oleji do růžova. Přidáme mleté maso a za stálého promíchávání restujeme minimálně 10 minut. Poté zaprášíme paprikou a přilijeme vodu. Přidáme oloupané a na kostičky nakrájené brambory, okořeníme podle chuti a přidáme bujón. Necháme asi 5 minut provařit. V druhém kastrůlku si z mouky a másla osmahnutím do růžova připravíme jíšku, kterou poté zavaříme do polévky. Polévku s jíškou necháme vařit na mírném plameni dalších asi 20 minut, dokud brambory nezměknou. Těsně před dovařením přidáme sušenou majoránku, kterou v ruce rozemneme, aby se v gulášové polévce rozvoněla. Chcete-li polévku pikantní, přidejte chilli podle chuti.

Extra ti Ládi Hrušky:

Do polévky můžete přidat i polévkovou zeleninu nakrájenou na drobné kostičky, kterou spolu s cibulkou chvilku orestujeme před tím, než přidáme mleté maso.

Na přípravu gulášovky z mletého masa se podívejte ve videu:

