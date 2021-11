Gulášová polévka podle Pohlreicha. Lepší nevymyslíte!

Gulášová polévka bývá oblíbenou součástí českých rychlých večeří. Když nechcete stát dlouho u plotny, ale rádi byste rychle zasytili své děti, je gulášovka s křupavým rohlíčkem to pravé. A co teprve, když si ji připravíte podle šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha.

Gulášovou polévku miluje většina Čechů a to i těch, kteří například nejí maso. Můžete si ji totiž připravit klidně i s hlívou ústřičnou. Rychlá a levná je i varianta s klobáskou nebo párkem.

Jak by se dalo předpokládat, vznik gulášovky souvisí s gulášem. Ten si připravovali maďarští pastevci v polních podmínkách a neměli ho jak zahustit. Vypadal tedy spíše jako polévka z cibule, papriky a hovězího masa.

Gulášová polévka je skvělou rychlou večeří. Zdroj: Pixabay

Levná, vděčná a chutná klasika

Je jen na vás, jakou verzi si vyberete. Jedno je ale jisté, gulášovka je vděčná, rychlá a levná klasika, která, když se umí udělat, rozhodně patří do pravidelného repertoáru jídelníčků českých rodin. Nejenže si ji můžete dát před jídlem, ale s křupavým rohlíkem zcela jistě nahradí i hlavní chod.

Tradiční gulášovka obsahuje rozemleté maso, cibuli a vařené brambory. Je typická svou červenou barvou a výraznou chutí. Také by měla být dostatečně hustá.

My si dnes připravíme gulášovku v pojetí Zdeňka Pohlreicha. Jak je vám asi jasné, gulášovka od Pohlreicha se připravuje jen z kvalitních surovin jako jsou hovězí bio maso nebo kvalitní rajský protlak.

Tradiční gulášovka obsahuje rozemleté maso, cibuli a vařené brambory. Zdroj: Shutterstock

Gulášovka podle Zdeňka Pohlreicha

Suroviny:

300 g hovězího masa

3 lžíce rostlinného oleje

1 lžíce rajského protlaku

mouka

2 ks cibule

česnek

bobkový list, sladká paprika, gulášové koření, majoránka

4 ks brambor

sůl a pepř

Postup:

Nejprve si na oleji osmahněte nakrájenou cibuli. Jen co začne chytat zlatavou barvu, přidejte k ní také nakrájené hovězí maso na menší kostičky. Nežli přistoupíte k další fázi, mělo by být důkladně zataženo ze všech stran.

Poté je třeba do hrnce přimíchat nachystané ingredience – mouka, sladká paprika, bobkový list, nakrájený česnek a rajský protlak. To vše důkladně promíchejte a přilijte vodu. Optimálně dva litry na takové množství. Vložit můžete ještě brambory a sůl s pepřem a gulášovým kořením. To vše vařte do té doby, než maso a brambory změknou.

Gulášová polévka od Pohlreicha je v podstatě hotova. Ke konci vaření přidejte ještě majoránku a můžete servírovat. Pro ozdobení na talíři přijdou vhod různé bylinky.

Na přípravu klasické české gulášovky se podívejte ve videu:

Zdroj: www.rodicka.cz, www.jsmekocky.cz, www.wikipedia.org