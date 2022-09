Hadí koláč se švestkami: Hotový bleskem a vypadá i chutná skvostně

Tenhle neobvyklý koláč je švestkový, ale uvnitř skrývá makovou náplň. Je to jednoduše had stočený z těsta plněného mákem. Z vrchu pak tvar ještě umocňuje zdobení švestkami, které jsou mezi „maková jelita“ uložené jedna za druhou, a tak kopírují spirálu až do jejího středu. Vyzkoušejte skvělou kombinaci švestek a máku v neobvyklém moučníku i vy! Vůbec to není těžké!

Zdroje: crustycorner.blogspot.com, www.toprecepty.cz

Kynutý koláč s makovou náplní a švestkami

Je to moučník z kynutého těsta, proto začněte nejprve těstem a pak si připravte makovou náplň a na závěr až švestky. Těsto připravíte z 400 g hladké mouky prosáté se solí, 150 ml vlažného mléka, 100 g rozpuštěného másla, 1 vejce a 1 žloutku navíc, 60 g cukru, poloviny kostky čerstvého droždí cca 20 g.

Kynuté těsto můžete také nechat vymíchat i kynout v domácí pekárně. Zdroj: Kcuxen / Shutterstock.com

Ve velké míse rozdrobte droždí a zalijte teplým mlékem. Nechejte chvíli pracovat a pak přidejte rozpuštěné máslo, vejce, žloutek a cukr. Pěkně vše promíchejte a až pak po troškách přidávejte mouku. Vypracujte postupně nelepivé těsto a nechejte alespoň hodinu kynout pod utěrkou.

Připravte si také makovou náplň. Bude potřeba 100 g mletého máku smíchaného s 50 g cukru, které přelejte 80 ml horkého mléka. Směs nechejte vychladnou a pak vmíchejte ještě asi dvě lžičky povidel a na ovonění trošku rumu nebo brandy.

Ted už máte přichystané veškeré přísady a nezbývá než se vrhnout na samotný koláč.

Mák musí být pomletý, smíchaný s cukrem a přelitý horkým mlékem. Až pak vmíchejte povidla. Zdroj: Jiri Vaclavek / Shutterstock.com

Jak na hadí koláč se švestkami a mákem?

Co budete potřebovat dál? Velkou mělkou kulatou zapékací misku a troubu předehřátou na 180 °C

Z těsta vyválejte velký obdélník jako na štrúdl, ale rozřízněte jej na tři části. Do jejich středu dejte makovou náplň a zaviňte je, aby vznikly dlouhé válce s náplní. Tyto válce jeden po druhém poklaďte na dno vymazané a moukou vysapané formy nebo zapékací misky. Začněte od kraje a směřujte doprostřed. Z válců udělejte šneka, aby se jednotlivé válce nedotýkaly a vzniklo místečko i pro švestky.

Švestky rozkrojte na půlky a zbavte pecek. Zdroj: Profimedia

Množství švestek záleží na vás. Do mezer mezi makového šneka je možné vměstnat docela dost půlených vypeckovaných švestek. Ty je ještě dobré posypat troškou cukru, případně mandlovými lupínky.

Koláč pečte dozlatova, podle trouby se doba pohybuje mezi 40 až 60 minutami. Průběžně koláč kontrolujte a zhruba 5 minut před ukončením pečení potřete ještě troškou másla, ale není to nezbytně nutné. Jemně pocukrujte a nakrájejte, až když koláč vychladne, aby se nerozpadnul.