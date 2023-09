Cuketové halušky: Zapomenutý recept mojí babičky. Celá rodina je miluje

Vyzkoušejte ověřený recept na halušky z cukety. Až ho ochutnáte, pochopíte, proč ho naše babičky měly v oblibě. Nejenže se jedná o mnohem lépe stravitelnější pokrm, ale navíc i prospěšnější našemu zdraví.

Pro někoho bude možná zapomenutý recept našich babiček osvěžujícím prvkem v kuchyni. Dokonce tak novým způsobem zpracujete úrodu cuket ze zahrady a ve výsledku budete podávat na stůl mnohem zdravější alternativu běžných halušek. Ty cuketové jsou lehké, chutné a skoro bez práce.

Jak připravit cuketové halušky se můžete podívat v tomto videu:

Jaké mají cuketové halušky výhody

Cuketové halušky jsou oblíbené hned z několika důvodů. Zaprvé jsou lehké a zdravé a zadruhé cuketa je bohatá na vlákninu, vitamíny a minerály. Navíc je nízkokalorická, takže je vhodná i pro osoby, které se snaží zhubnout nebo udržovat si zdravou váhu. Dalším bonusem je jejich snadná příprava, potřebujete k tomu pouze pár základních surovin, které máte zcela určitě doma.

Cuketové halušky jsou nejen zdravé, ale i chutné. Zdroj: shutterstock.com

Recept na cuketové halušky

Běžné halušky se připravují z brambor, mouky a vajec. Brambory v tomto případě nahradíte cuketou. Přestože jsou brambory také zdravá zelenina, cuketa je mnohem méně kalorická a obsahuje větší podíl vlákniny. Proto pozitivně ovlivňuje nejen kvalitní trávení. Navíc je cuketa užitečná pro snižování nezdravého cholesterolu.

Začněte vůní a základní chutí

Nejprve na kousku sádla osmahněte pokrájené kostičky z uzeného bůčku společně s pokrájenou cibulí. Stejně tak můžete využít dobře vyuzenou prorostlou slaninu, v případě diety i šunku.

Vypracujte těsto

Asi tak 2 až 3 cukety omyjte a i se slupkou nastrouhejte na najemno. Lehce posolte, přidejte 1 syrové vajíčko a zhruba 4 až 6 polévkových lžic hladké nebo polohrubé mouky, aby vzniklo lehce lepivé těsto.

Příprava těsto je jednoduchá a rychlá. Zdroj: Profimedia

Nastává fáze vaření

Z připraveného těsta vždy kávovou lžičkou odkrojte z těsta malý noček a vhoďte ho do vroucí osolené vody. Stejně tak můžete použít kuchyňský haluškovač a stěrku. Pokud by se halušky měly tendenci rozvářet, přidejte do těsta ještě trochu mouky.

Jak poznáte, že jsou vařené

Jakmile budou halušky dostatečně provařené, budou plavat po hladině. V tuto chvíli je sceďte a propláchněte studenou vodou. Zastavíte tak proces vaření uvnitř každé halušky.

Halušky je potřeba dochutit

Po scezení halušky promíchejte s připravenou osmahnutou cibulkou a bůčkem či uzeninou. Stejně tak k dochucení můžete použít klasickou brynzu, ale mnozí milují i verzi s dušeným kyselým zelím a porcí do zlatova osmažené cibulky.

