Dobře chutnají, voní a ještě vám udělají doma parádu. Zkrátka perníčků není nikdy dost! Co můžete udělat proto, aby byly měkké a rozplývaly se na jazyku?

Dřív perníčky sloužily jako ozdoby na stromeček. Při Štěpánské koledě, 26. prosince, se ale perníčky postupně sundávaly a dávaly dětem jako sváteční sladkost. O sušenky z voňavého těsta byl velký boj. A malí mlsouni si je mezi sebou rádi vyměňovali. Nejtypičtější byly perníčky ve tvaru kolečka, které mělo evokovat slunce, úrodu a blahobyt. Populární byly i zvířecí motivy. Říkalo se, že darovaný perníček s motivem zvířete přenese na člověka jeho sílu a dobré vlastnosti. Proto bývaly tyto drobné sladkosti také častým vánočním dárkem mezi přáteli a sousedy.

Sladkost, dárek i ochranka…

Pečení perníčků býval proces, který byl provázaný se spoustou pověr. Například perníčky se musely péct jen z mouky vlastní úrody. Jedině tak mohly do domu přinést bohatství, stabilitu a dobou úrodu. Z těsta se pokaždé slévala voda, která se přidávala do krmení hospodářských zvířat. Dobytku se dávaly i zbytky ze štědrovečerní večeře. Věřilo se, že zvířata tak budou mít pevnější zdraví a větší produkci vajec, mléka a masa.

Naši předkové věřili, že cukroví jim přinese blahobyt i lepší úrodu.

Perníčky jdou na řadu první

Perníčky jsou populární i dnes. I když na pověry už málokdo věří. Společné pečení je většinou takovou příležitostí, kdy se rodina sejde a malé děti zabaví. Bohužel v případě perníčku je potřeba počítat, že jde o pečivo, které potřebuje nějaký ten pátek na odležení. Proto se pečou jako první. I když nedávno se na internetu objevil recept, který tuto pravdu popírá. A naopak slibuje nejen lahodné, ale také měkké perníčky prakticky za pár dní. Pokud tedy budete letos péct na poslední chvíli, tady je recept, jak na to…

Vykrajování perníčků je zábava pro celou rodinu.

Bleskové perníčky s medem

V rendlíku rozehřejte 100 g másla a promíchejte ho s 2 – 4 lžícemi medu. V míse vyšlehejte do pěny 2 vejce se 140 g moučkového cukru a poté přidejte „máslovou směs“. V jiné míse smíchejte suché přísady – 400 g prosáté hladké mouky, 1 lžičku jedlé sody, 2 lžičky perníkového koření a 2 lžičky kakaa. Sypkou směs opatrně po lžičkách zapracujte do vaječné pěny tak, aby vzniklo hladké těsto. Uválejte ho do bochánku a uložte na 30 minut do lednice.

Med propůjčí perníčkům vláčnost a lahodnou chuť.

Vykrajování a zdobení

Z odleželého „perníkového základu“ vyválejte asi 3 milimetry silnou placku. Vykrajujte z ní libovolné tvary. Sušenky rovnou ukládejte na plech vystlaný pečicím papírem. Troubu předehřejte na 170 °C a perníčky v ní upečte dozlatova. Ještě horké sušenky potřete rozšlehaným vejcem a nechte vychladnout. Nakonec hotové perníčky ozdobte bílkovou polevou, kterou si vyrobíte ze směsi 1 bílku, 150 g moučkového cukru, 1 lžičky bramborového škrobu, trochy citronové šťávy a špetky soli. Malůvku na perníčcích nechte zatuhnout a můžete ochutnávat. Perníčky jsou vláčné a doslova k nakousnutí!

