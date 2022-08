Přezrálé banány nevyhazujte: 5 skvělých tipů šéfkuchaře, jak je skvěle využít

Přebývají vám občas doma hnědé banány? Tak to máte velkou výhodu! Jejich využití je totiž pestré. Snadno z nich vykouzlíte mnoho lahodných pochoutek, po nichž se všichni strávníci budou s chutí olizovat.

Banány jsou skvělá potravina

Nejenže mají skvělou chuť, ale zároveň obsahují mnoho cenných látek pro zdraví našeho organismu. A to i ty přezrálé, jejichž slupka postupně hnědne a obsah začíná být měkký a jaksi rozblemcaný. Jenže právě v nich je nejvyšší obsah draslíku, který perfektně podporuje krevní oběh. Dokonce obsahují větší množství přírodního cukru, a to o více než 13 % oproti čerstvému banánu. A stejně tak je to i s obsahem antioxidačních látek.

Banánové smoothie vás hned po ránu nakopne! Zdroj: shutterstock.com

Krémově hebké ranní smoothie

Banánové smoothie je naprosto skvělou snídaní, a hlavně ho máte hotové během pár minut. Dodá vašemu tělu nejen vitamíny a výživu, ale rozproudí i energii ve vašem těle. Nápoj nemusíte ani přislazovat, a to díky přezrálým banánům. Kdo si chce trochu dopřát, může si přidat med a sezónní ovoce.

Potřebné ingredience:

2 přezrálé banány

200 ml bílého jogurtu

50 ml mléka

1 polévková lžíce medu

100 ml ledu

Postup:

Připravené suroviny vložte do mixéru a vytvořte z nich hladkou směs. Pak už je na vás, jestli si smoothie ještě nějak dochutíte třeba skořicí nebo mátou.

Banánový pudink, který milují děti

Potřebné ingredience:

2 přezrálé banány

3 lžíce bramborového škrobu

0,5 l mléka

Postup:

Nejprve si rozmixujte 2 měkké banány na hladkou kaši. Vylijte ji do připraveného hrnce, přidejte mléko a škrob a dejte vařit. Jakmile dojde k varu, nechte pudinku tak 5 až 6 minut na zhoustnutí. Poté nalijte banánový pudink do připravených pohárů a podle své fantazie můžete přidat sladký keks, klasický piškot a čerstvé ovoce.

Nejlepší banánová zmrzlina

Jestli milujete opravdickou banánovou „zmrzku“, tak tohle bude recept přesně pro vás. Nečeká vás žádná „vodovka“, ale plnohodnotná chuť banánů zjemněná citronovou šťávou.

Potřebné ingredience:

300 g přezrálých banánů

150 ml smetany ke šlehání

50 ml plnotučného mléka

70 g krupicového cukru

½ čajové lžičky vanilkového cukru

Postup:

Je to opravdu rychlovka! Stačí vložit do mixéru banány s ostatními ingrediencemi a vytvořit hladkou směs. Na závěr ji nalijte do krabičky na zmrzlinu nebo z ní vyrobte nanuky a šup do mrazáku.

Domácí banánová nutella

Tak tuto chuťovou bombu byste si doma měli dělat pravidelně! Nejenže báječně chutná, ale zároveň je zdravá. Obsahuje navíc ještě avokádo, což je perfektní zásobárna bílkovin. A protože má lehce oříškovou chuť, dodá nutelle tu správnou příchuť.

Potřebné ingredience:

1 přezrálý banán

1 avokádo

2–3 lžíce kakaa

2–3 lžíce medu

Postup:

Rozpulte avokádo, vyjměte pecku a vydlabanou dužinu vložte do připravené mísy. Přidejte banán zbavený slupky a společně s avokádem je rozmačkejte pomocí vidličky. Přidejte kakao a med a vše důkladně promíchejte. Nakonec můžete vzniklou nutellu ještě dohladit ponorným mixérem do krému.

Banánové lívance jsou báječnou pochoutkou. Zdroj: shutterstock.com

Banánové lívance

Potřebné ingredience:

1 přezrálý banán

2 vejce

3 lžíce kokosové nebo mandlové mouky

3 hrsti ovesných vloček

špetka prášku do pečiva

Postup:

Dejte do misky banán a rozšlehejte ho společně s vejci, moukou a ovesnými vločkami. Jakmile vám vznikne hladká směs, můžete přidat prášek do pečiva. Pak už stačí vzít do ruky vymazanou rozpálenou pánev a ze vzniklého těsta tvarovat a do zlatova smažit chutné banánové lívance.

Zdroje: www.apetitonline.cz, www.mamavolba.cz, www.zeny.iprima.cz