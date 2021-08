Jak upéct holandský řízek v troubě? Nebojte se toho, je chutnější a zdravější

Podle jména by se mohlo zdát, že holandský řízek pochází z Nizozemí, ale není to tak. Toto jídlo má původ u nás. Pojďme se společně podívat, jak by takový pravý a poctivý sekaný řízek se sýrem měl vypadat a jak by se měl správně připravovat.

Zdroje: www.prozeny.cz, www.jimeto.cz, www.toprecepty.cz

Možná jste si podle jména mysleli, že holandský řízek pochází z Holandska, ale není to tak, jedná se výmysl českých kuchařů a cizokrajné jméno dostal pouze proto, že se do receptu používá nizozemský sýr gouda nebo eidam.

Kdy oblíbený "holanďák" vznikl, se přesně neví, jedno je ale jisté, v devadesátých letech se jednalo o pochoutku, která nemohla chybět na jídlením lístku žádné resturace. Nyní už sice není tak slavný jako dřív, ale když se dobře udělá, stále si na něm můžete pochutnat.

Zapomeňte však na vzpomínky na školní jídlnu, dětské tábory nebo nejrůznější soustředění. Kvalitní holandský řízek vypadá jinak. Je zajímavé, že se rozhodně nejedná o zdravé jídlo, ale máme ho spojené právě především s dětstvím.

Přípravu holandského řízku zvládně každý

Příprava tohoto pokrmu není vůbec těžká, zvládne ji opravdu každý. Základem je mleté vepřové maso, tvrdý sýr holandského typu, vejce, sůl a pepř. Pro ozvláštnění můžete přidat také bylinky jako je petrželka či pažitka. Všechny ingredience smíchejte dohromady, vytvarujte placičky, obalte v trojobalu a usmažte v oleji nebo dejte péct do trouby.

Vzhledem ke smažení v poměrně velkém množství tuku není holandský řízek příliš zdravé jídlo, je tedy vhodnější ho dát péct do trouby. Také použijte kvalitní maso, které nebude obsahovat tolik tuku jako polotovar či bůček, který se často používá. No a v neposlední řadě zapomeňte na 30% eidam a zvolte raději kvalitnější goudu.

Roku 1949 holandský řízek pozvedli ve Francii, kde mezi plátky masa dali šunku a sýr. Tento recept pak nazvali Gordon Bleu.

Jako ke klasickému řízku, tak i k holandskému nesmí chybět bramborová kaše a kyselá okurka.

Přinášíme dva recepty na holandský řízek. Jeden je na řízek pečený v troubě a druhý na klasiku smaženou v oleji. Vyberte si, na který máte právě chuť!

Klasický holandský řízek se připravuje z vepřového masa, povolen je i bůček Zdroj: Mironov Vladimir / Shutterstock.com

Holandský řízek smažený v oleji

Suroviny:

500 g mletého vepřového masa (nejlépe vepřová plec)

200 g nastrouhaného eidamu či goudy

1 hrnek mléka

sůl

pepř

Na obalení:

vejce

strouhanka

Postup:

Den předem promícháme maso s mlékem a dáme do lednice. Druhý den přidáme sýr, osolíme a opepříme. Navlhčenýma rukama tvarujeme řízky. Řízky nejdřív ponoříme do rozšlehaného vejce a pak obalíme ve strouhance. Celý proces obalení zopakujeme ještě jednou. Na oleji usmažíme. Jako přílohu dávám bramborovou kaši.

Holandský řízek pečený v troubě

Suroviny:

600 g mletého vepřového masa

1/3 hrnku mléka

1 vejce

150 g tvrdého sýra

1 citron

1 špetka muškátového oříšku

sůl a pepř

2 hrsti hladkolisté petržele

hladká mouka na obalování

3 lžíce másla

Holandský řízek lze připravit i v troubě. Zdroj: Shutterstock.com

Postup:

Maso kupte ideálně vcelku a namelte si ho sami, z dobrého zdroje můžete koupit už namleté. Sýr se hodí gouda, ementál nebo eidam 45%.

Do masa vmíchejte vejce, najemno nastrouhaný sýr, nastrouhanou kůru z chemicky neošetřeného citronu (jen její žlutou část, bílá je hořká), malou lžičku soli, čerstvě mletý pepř a špetku muškátového oříšku.

Pokud můžete, směs nechte asi 30 minut v chladu odležet, karbanátky se budou lépe tvarovat a chutě se hezky propojí.

Plech vymažte máslem. Z masa tvarujte 4 až 6 ve středu trošku tenčích placek, které z obou stran obalte v hladké mouce. Na každý karbanátek položte kousek másla a dejte na 25 až 30 minut při 180 °C péct, v polovině času obraťte.