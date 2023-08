Holandský řízek podle normy ČSN: Zapomenutý recept ze socialismu nic nepřekoná

Holandský řízek je populární už léta a patří mezi ty největší dobroty české kuchyně. Poprvé se objevil už v dobách socialismu, od toho času se ale jeho chuť pochopitelně trochu změnila. Naštěstí si ho ale i dnes můžete připravit přesně tak, jak chutnal kdysi.

Jestli je možné jmenovat jeden pokrm, který se zrodil už v dobách socialismu a svou popularitu si udržel dodnes, pak je to bezpochyby holandský řízek. Pravdou však je, že jako u celé řady dalších pokrmů se i původní recept na holandský řízek částečně v průběhu let pozměnil, a tak někteří zcela zapomněli na to, jak dokonale kdysi chutnal. Originální receptura se ale naštěstí dochovala.

Proč holandský řízek?

I když holandský řízek patří mezi velmi oblíbené pokrmy, málokdo ví, že svůj přívlastek holandský kdysi vůbec nenosil. V původní knize Receptury teplých pokrmů se mu říkalo prostě a jednoduše smažený vepřový řízek se sýrem. Jako o holandském řízků neboli lidově „holanďáku” se o něm začalo mluvit až mnohem později. Snad kvůli tomu, že se do něj přidával zpravidla sýr eidam, který pochází z holandského města Edam.

Lepší než karbanátek

Ať už to ale bylo s pojmenováním jakkoliv, holandský řízek se brzy stal hitem. Dokonce mnohým chutnal více než klasický karbanátek. A to hlavně dětem. Narozdíl od karbanátku totiž není cítit po česneku a nepřidává se do něj ani cibule. Díky sýru má pak také lahodnější chuť, je krásně jemný a šťavnatý.

Holandský řízek podle normy ČSN

Na holandský řízek budete potřebovat 800 gramů mletého vepřového masa. Úplně původně se pracovalo hlavně s doma namletým vepřovým bůčkem, s tím je ale pokrm přece jen podstatně tučnější. Do mletého masa vmíchejte 200 gramů nastrouhaného tvrdého sýru, přidejte 30 gramů soli, 1 gram pepře, 1 vejce, 100 mililitrů mléka a 20 gramů nasekané čerstvé petrželové natě. Směs uložte alespoň na 30 minut do chladničky.

Ze směsi tvarujte oválné řízečky, které postupně obalujte v trojobalu z mouky, vajec a strouhanky a smažte je v horkém oleji z obou stran dozlatova. Holandské řízky podávejte ideálně s bramborovou kaší a kyselou okurkou.

TIP: Pokud chcete připravit holandské řízky o něco zdravěji, namísto smažení v oleji je položte na pečicím papírem vyložený plech a pečte je v troubě vyhřáté na 180 stupňů do doby, dokud strouhanka nezezlátne. Během pečení je otočte, aby byly řízky zlatavé z obou stran.

