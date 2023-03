Holandský řízek z mletého bůčku: Těhotnej kuchař prozradil postup. Podívejte

Křupavá strouhanka a záplava šťavnaté chuti, to všechno a mnohem víc je holandský řízek, který se od toho klasického liší výběrem masa, úpravou a ingrediencemi. Je ideální pochoutkou k nedělnímu obědu. Jak na ten nejdelikátnější, vám ukáže přímo Těhotnej kuchař!

Dříve byl holandský řízek na jídelním lístku mnoha restaurací a stálicí jídelen, ostatně i doma na něj přišla řada mnohem častěji než je tomu dnes. Při tom je to škoda. Oproti klasickému řízku přináší úplně jiný chuťový zážitek, pravdou je, že o zdravé kuchyni nemůže být řeč, ale pokud ho do svého jídelníčku občasně zařadíte, potěšíte svoje chuťové buňky a radost z lahodného jídla vám rozhodně zvedne náladu.

Vepřový bůček dodá řízkům šťavnatost

Variant na holandský řízek je mnoho. Můžete volit odlehčenou verzi s mletým kuřecím nebo krůtím masem, pravý „holanďan“ by ale neměl postrádat maso vepřové. I v případě vepřového masa můžete volit méně tučnou variantu, nebo naopak.

Těhotnej kuchař vám ale na videu ukáže, jaké maso je na holandský řízek to nejlepší a jak na přípravu skutečně dokonalé krmě:

Vepřový bůček zajistí, že řízek nebude drhnout v krku, ale bude nádherně šťavnatý. Nejlepší je si maso včetně jeho namletí připravit doma. Pokud máte poblíž dobrého řezníka, můžete si vyhlídnout pěkný kus bůčku a nechat si jej přímo namlet. Mleté polotovary příliš vhodné nejsou.

Tuk v bůčku dodá pokrmu lahodnou šťavnatost. Zdroj: Shutterstock

Příprava masa na holandský řízek

Bůček si nakrájejte na silnější plátky a velkoryse jej osolte a opepřete. Koření se nebojte do kusů masa řádně v masírovat. Připravte si mlýnek a bůček umelte. Umleté maso vytvarujte do koule, dejte do mísy, přikryjte potravinářskou fólií a nechte aspoň hodinu odpočinout v lednici.

Šlehačka, tajemství jemnosti

Po hodině odpočinku maso vytáhněte z lednice a přendejte do větší mísy. Zalijte jej smetanou ke šlehání. Volte nejméně 33 %. Zasypejte nastrouhanou goudou a grana padano. Jedná se o poměrně výrazné sýry, ale nebojte, bůček trochu chuti snese a vy, až si budete na výsledku pochutnávat, rozhodně litovat nebudete. Pro krásnou barvu přihoďte alespoň hrst nasekané petrželky. Pozvedne pokrm zase o stupínek výš. Všechny ingredience v míse pořádně promíchejte a ze směsi si vytvořte řízkové placky. Nachystejte si suroviny na trojobal – hladkou mouku, vejce a strouhanku a každou placku důkladně obalte.

Se sýrem nešetřete, dík němu bude řízek lehce pikantní. Zdroj: Shutterstock

Smažit nebo péct?

To jestli budete řízky smažit, nebo péct v troubě je jen na vás. Pečení je o něco zdravější varianta. Smažená varianta je o něco chutnější. Navíc, když už se do nich jednou za čas pouštíte, dopřejte jim péči se vším všudy. Rozpalte v hlubší pánvi vrstvu oleje, aspoň 4 centimetry vysokou a usmažte je krásně dozlatova. Vyndejte na talíř nebo na mřížku a papírovou utěrkou z nich dostaňte přebytečný tuk. Mezitím si horkovzdušnou troubu předehřejte na 60 °C, holandské řízky tam pak nechejte při této teplotě ještě 10 minut odpočinout. Pokud byste se přece jen rozhodli pro variantu pečenou v troubě, předehřejte troubu na 180 °C a řízky pečte 25 minut.

